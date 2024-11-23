Андреа Стелла: Сюрпризов не было

В McLaren в целом довольны итогами первых тренировок в Лас-Вегасе, хотя и признают, что работать на этой трассе и добиваться нужных результатов весьма непросто.

Ландо Норрис (2-й): «Здорово вернуться за руль, и первые тренировки уже позади. Работать на трассе было непросто, она скользкая, сцепление на очень низком уровне, но так было и в прошлом году, поэтому мы ожидали, что условия будут именно такими.

Из-за этого сочетания факторов добиться комфортных ощущений за рулём и правильно настроить машину трудновато, но мы достигли определённого прогресса, а это всегда хорошо.

Нам ещё есть над чем работать, поэтому теперь проанализируем собранную информацию и будем готовиться к завтрашнему дню».

Оскар Пиастри (8-й): «День прошёл интересно, но надо ещё поработать над парой моментов. Думаю, что мы показали вполне нормальный темп, поэтому итогами тренировок я более-менее доволен.

Теперь надо просто всё собрать воедино и научиться прогревать шины до нужных температур – не уверен, что сегодня мне это в полной мере удавалось. Тем не менее, я считаю, что позитивного тоже было немало, но перед завтрашней квалификацией важно доделать ряд дел».

Андреа Стелла, руководитель команды: «В первый день работы на трассе в Лас-Вегасе сюрпризов не было. Погода холодная, как и в прошлом году, поэтому мы ожидали, что сцепление будет низким, а шины поведут себя необычным образом – так и получилось.

Подобрать нужные настройке непросто, и всё-таки похоже, что мы более-менее конкурентоспособны. При этом Mercedes и Ferrari едут очень быстро, и я уверен, что в оставшиеся дни уик-энда Red Bull тоже прибавит.

Мы должны приложить все усилия, чтобы в этих сложных условиях добиться от машины максимально возможных скоростей и заработать как можно больше очков».

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