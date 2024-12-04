Для гонщиков Sauber гонка в Абу-Даби станет последней в составе команды, а может и в статусе основных пилотов Формулы 1 – у Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу пока нет контрактов.



Валттери Боттас: «Для меня эта гонка – особенная по многим причинам, в том числе потому, что это моя последняя гонка с командой.

Этап в Катаре разочаровал, особенно упущенные очки на последних кругах, но очки, заработанные Чжоу, стали отличной демонстрацией достигнутого командой прогресса. Мне хотелось бы сохранить этот импульс и заработать очки в Абу-Даби.

Яс-Марина требует точности, особенно на техничном финальном секторе, мне нравится эта трасса и гонка при свете прожекторов. Для меня это возможность в последний раз отдать все силы команде и закончить сезон хорошим выступлением».

Гуаньюй Чжоу: «Год пролетел незаметно, пришло время моей последней гонки с Sauber. За время совместной работы я вырос как гонщик и хочу завершить этот период хорошим выступлением.

Абу-Даби – отличное место для концовки сезона. Очки в Катаре стали наградой для всей команды за напряженную работу – мы приехали с отличным настроением. Я был горд и счастлив видеть столько любви к команде после гонки: соперники, СМИ и болельщики на трассе поздравляли нас, я прочёл немало положительных отзывов в социальных сетях.

Машина неплохо выглядела в Катаре, интересно, что получится в этот уик-энд, на трассе с сопоставимыми характеристиками. Я сосредоточусь на том, чтобы сохранять концентрацию, идеально провести каждую сессию и насладиться этим опытом, сражаясь за очки в моей последней гонке с командой».

Источник