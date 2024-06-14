Чжоу: Я не хочу пропускать следующий сезон

Контракт Гуаньюя Чжоу с Sauber истекает в конце сезона, и высока вероятность, что не будет продлён. Тем не менее, китайский гонщик не теряет оптимизма и считает, что найдёт себе место основного пилота на 2025 год.

Гуаньюй Чжоу: «Я считаю, что место в Sauber ещё вакантно, поэтому этот вариант тоже есть. И, конечно, у меня всегда были очень хорошие связи с Alpine. Они серьёзно помогли мне, а когда появился шанс дебютировать в Формуле 1, я благодарен, что они позволили присоединиться к Alfa Romeo, как тогда называлась Sauber.

Я открыт для других команд и готов обсуждать с ними своё будущее. Ещё ничего не решено, но я чувствую, что для меня есть место на стартовой решётке, но я просто пока не знаю, где.

Я не хочу быть резервным гонщиком и не хочу пропускать следующий сезон. На этой стадии карьеры я не могу себе позволить пропустить год в Формуле 1, поскольку будет очень сложно вернуться назад. Поэтому мой вариант – попытаться найти место на следующий год, а должность резервного гонщика определённо не моя опция.

Конечно, если других вариантов не останется, я рассмотрю такую возможность, но в данный момент я об этом не думаю».

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