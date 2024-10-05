Джеймс Ваулз: Колапинто заслуживает места в Формуле 1

Всего трёх первых гонок Франко Колапинто в Формуле 1 оказалось достаточно, чтобы Джеймс Ваулз, и без того неплохо относившийся к слушателю Гоночной академии Williams, окончательно убедился в его таланте и вполне зрелом профессионализме.

Колапинто пригласили посреди сезона на замену Логану Сардженту, выступавшему откровенно слабо, и команда при этом особо ничем не рисковала. Если бы дела у новичка пошли не лучшим образом, это было бы понятно и отчасти простительно, тем более что американец так и не начал зарабатывать очки, несмотря на опыт трёх с лишним десятков Гран При.

Но 21-летний аргентинец почти сразу произвёл достойное впечатление, заработав очки уже в своём втором Гран При: Франко финишировал 8-м на сложной городской трассе в Баку.

«Мы не ожидали, как быстро он наберёт нужную скорость – я думал, ему для этого потребуется ещё несколько гонок, и мы отправимся в Америку ещё до того, как это ему удастся, – поделился Ваулз, принимая участие в подкасте Beyond the Grid. – Его сильные качества проявляются в том, что он выдерживает весь этот прессинг, справляется с тысячами различных дел, которые на него обрушиваются, и просто сохраняет при этом спокойствие.

Он никогда особо не волнуется, не паникует, и такое впечатление, что всегда справляется с нагрузками. Он словно говорит: “Дайте мне ещё, и отдача от меня тоже будет больше”».

Когда у Ваулза поинтересовались, стала бы команда всерьёз рассматривать кандидатуру Колапинто на 2025 год, если бы Карлос Сайнс до сих пор не принял предложение Williams, руководитель британской команды сказал: «Это не тот вопрос, на который я могу дать прямой ответ, но сейчас объясню, почему. Карлос умеет не только быстро ездить на гоночной машине, но способен стать лидером команды и вести её вперёд…

Нет сомнений, что Франко показывает нужные нам результаты, и пока ему удаётся выжимать из машины всё, на что она способна. Но надо признать, что в случае с обоими гонщиками есть свои плюсы и минусы. При этом могу точно сказать, что Франко заслуживает места в Формуле 1.

Прежде всего, для этого у него есть все необходимые качества, и мы должны приложить определённые усилия, чтобы найти им применение. Не могу точно сказать, на какой стадии находится процесс принятия решения в Sauber и в RB (относительно оставшихся вакансий на 2025-й). Но знаю вот что: могли ли мы 12 месяцев назад предсказать, как будут развиваться события, и что будет происходить? Лично я не мог.

Суть в том, что Франко, по-моему – если он не получит контракт на 2025 год – останется оптимальным выбором для любой команды чемпионата. В том числе и для нас, поскольку я не могу прогнозировать, как будут развиваться события.

Поэтому наша ответственность в том, чтобы предоставить ему возможность участвовать в тестах, пилотировать исторические машины, сделать так, чтобы наше сотрудничество было полноценным. Мы должны создать для этого максимально правильные условия, чтобы он был готов воспользоваться любой возможностью, какая только представится…

Важно, что я поверил в него, а Франко в свою очередь доверяет мне, и это имеет огромное значение для нашей организации. Теперь ключевой момент заключается в том, чтобы найти способ помочь ему двигаться вперёд как профессиональному гонщику Формулы 1».

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