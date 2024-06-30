Ф3: Люк Браунинг выиграл воскресную гонку с поула

Победой Люка Браунинга завершилась воскресная гонка Формулы 3 в Шпильберге. Вместе с ним на подиум поднялись Габриэле Мини и Дино Беганович.

Воскресное утро встретило участников чемпионата солнечной погодой. На старте обладатель поула Люк Браунинг сохранил лидерство. Тим Трамниц плохо тронулся с места и откатился с третьего на седьмое место. Хорошо стартовал Габриэле Мини, поднявшись к четвёртому повороту на второе место. Однако по ходу круга Мини ошибся и пропустил вперёд Арвида Линдблада и Дино Бегановича.

На втором круге из двадцати шести Беганович атаковал Линдблада в третьем повороте и вышел на второе место. В это время Браунинг пытался создать отрыв от пелотона и показал лучшее время. Кругом спустя лучшее время записал на свой счёт Пётр Вишницкий, и до финиша никто не смог его превзойти.

На шестом круге Себастьян Монтойя и Джошуа Дюфек вернулись в боксы и прекратили гонку. Машина Монтойи получила повреждения после контакта с Трамницом, тогда как Дюфек пострадал во время контакта с машиной Каллума Вуазена. Позднее и Трамниц и Вуазен получили 10-секундный штраф.

На восьмом круге Ноэль Леон, стартовавший тринадцатым, поднялся на четвёртую строчку. Арвид Линдблад после борьбы с Алексом Дюнном в третьем повороте откатился на седьмое место.

На одиннадцатом круге Мари Боя атаковал Никиту Бедрина в третьем повороте. Между ними произошёл контакт, и машина Бедрина получила повреждения. На трассе был включён режим виртуального автомобиля безопасности, что позволило маршалам оттолкать машину Никиты за пределы трассы. Мари Боя получил 10-секундный штраф.

На тринадцатом круге Оливер Гёте атаковал Леона. Ноэль получил прокол заднего колеса и отправился в боксы за новыми шинами, лишившись шансов заработать очки.

К шестнадцатому кругу Люк Браунинг собрал за собой большую группу гонщиков, и Дино Беганович начал попытки атаки на лидера гонки, но Люк остался впереди. Позади Сами Мегетуниф и Кин Шилдс получили 5-секундные штраф за нарушение границ трассы. Аналогичный штраф получил и Мартиниус Стенсхорн.

На двадцатом втором круге Кристиан Мэнселл атаковал Оливера Гёте в третьем повороте и поднялся на четвёртое место.

На двадцать четвёртом круге Мини атаковал Бегановича в третьем повороте, но манёвр не получился. Этим воспользовался Мэнселл и в четвёртом повороте обогнал Мини. Однако Габриэль контратаковал и в шестом повороте вернул себе третье место.

На следующем круге Мини предпринял ещё одну атаку на Бегановича – на этот раз она получилась успешной, и в шестом повороте Габриэль вышел на второе место.

На последнем круге в третьем повороте Беганович вернулся на второе место, но в следующем повороте Мини контратаковал и вновь вышел вперёд. В последних поворотах Беганович удержал третье место от атак Мэнселла.

Эта борьба сыграла на руку Люку Браунингу, который спокойно довёл гонку до второй победы в сезоне. Результат позволил ему выйти в лидеры личного зачёта, опередив Леонардо Форнароли, который финишировал девятым.

На следующей неделе в Сильверстоуне пройдёт седьмой этап сезона Формулы 3.

Пилот Команда Круги 1. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 26 2. Г.Мини Prema Racing 26 3. Д.Беганович Prema Racing 26 4. К.Мэнселл ART Grand Prix 26 5. О.Гёте Campos Racing 26 6. Н.Цолов ART Grand Prix 26 7. А.Линдблад Prema Racing 26 8. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 26 9. Л.Форнароли Trident 26 10. А.Дюнн MP Motorsport 26 11. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 26 12. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 26 13. С.Рамос Trident 26 14. М.Загазета Jenzer Motorsport 26 15. Т.Трамниц MP Motorsport 26 16. К.Штука MP Motorsport 26 17. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 26 18. М.Боя Campos Racing 26 19. П.Вишницкий Rodin Motorsport 26 20. С.Мегетуниф Trident 26 21. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 26 22. Т.Смит Van Amersfoort Racing 26 23. Н.Леон Van Amersfoort Racing 26 24. Д.Лоук Rodin Motorsport 26 25. К.Вуазен Rodin Motorsport 26 26. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 26 27. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 26 -. Н.Бедрин PHM AIX Racing 10 -. С.Монтойя Campos Racing 5 -. Д.Дюфек PHM AIX Racing 5

Личный зачёт

Пилот Команда Круги 1. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 106 2. Г.Мини Prema Racing 95 3. Л.Форнароли Trident 86 4. Д.Беганович Prema Racing 78 5. К.Мэнселл ART Grand Prix 78 6. А.Линдблад Prema Racing 77 7. О.Гёте Campos Racing 77 8. Т.Трамниц MP Motorsport 47 9. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 47 10. Н.Цолов ART Grand Prix 44 11. М.Боя Campos Racing 44 12. С.Мегетуниф Trident 39 13. А.Дюнн MP Motorsport 29 14. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 26 15. Н.Леон Van Amersfoort Racing 23 16. С.Рамос Trident 17 17. С.Монтойя Campos Racing 12 18. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 10 19. Д.Лоук Rodin Motorsport 8 20. К.Штука MP Motorsport 6 21. Н.Бедрин PHM AIX Racing 6 22. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 5 23. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 0 24. К.Вуазен Rodin Motorsport 0 25. Т.Смит Van Amersfoort Racing 0 26. М.Загазета Jenzer Motorsport 0 27. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 0 28. Д.Дюфек PHM AIX Racing 0 29. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 0 30. П.Вишницкий Rodin Motorsport 0 31. Д.Хедли Jenzer Motorsport 0

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