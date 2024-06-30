Ф3: Люк Браунинг выиграл воскресную гонку с поула

Победой Люка Браунинга завершилась воскресная гонка Формулы 3 в Шпильберге. Вместе с ним на подиум поднялись Габриэле Мини и Дино Беганович.
Воскресное утро встретило участников чемпионата солнечной погодой. На старте обладатель поула Люк Браунинг сохранил лидерство. Тим Трамниц плохо тронулся с места и откатился с третьего на седьмое место. Хорошо стартовал Габриэле Мини, поднявшись к четвёртому повороту на второе место. Однако по ходу круга Мини ошибся и пропустил вперёд Арвида Линдблада и Дино Бегановича.
На втором круге из двадцати шести Беганович атаковал Линдблада в третьем повороте и вышел на второе место. В это время Браунинг пытался создать отрыв от пелотона и показал лучшее время. Кругом спустя лучшее время записал на свой счёт Пётр Вишницкий, и до финиша никто не смог его превзойти.
На шестом круге Себастьян Монтойя и Джошуа Дюфек вернулись в боксы и прекратили гонку. Машина Монтойи получила повреждения после контакта с Трамницом, тогда как Дюфек пострадал во время контакта с машиной Каллума Вуазена. Позднее и Трамниц и Вуазен получили 10-секундный штраф.
На восьмом круге Ноэль Леон, стартовавший тринадцатым, поднялся на четвёртую строчку. Арвид Линдблад после борьбы с Алексом Дюнном в третьем повороте откатился на седьмое место.
На одиннадцатом круге Мари Боя атаковал Никиту Бедрина в третьем повороте. Между ними произошёл контакт, и машина Бедрина получила повреждения. На трассе был включён режим виртуального автомобиля безопасности, что позволило маршалам оттолкать машину Никиты за пределы трассы. Мари Боя получил 10-секундный штраф.
На тринадцатом круге Оливер Гёте атаковал Леона. Ноэль получил прокол заднего колеса и отправился в боксы за новыми шинами, лишившись шансов заработать очки.
К шестнадцатому кругу Люк Браунинг собрал за собой большую группу гонщиков, и Дино Беганович начал попытки атаки на лидера гонки, но Люк остался впереди. Позади Сами Мегетуниф и Кин Шилдс получили 5-секундные штраф за нарушение границ трассы. Аналогичный штраф получил и Мартиниус Стенсхорн.
На двадцатом втором круге Кристиан Мэнселл атаковал Оливера Гёте в третьем повороте и поднялся на четвёртое место.
На двадцать четвёртом круге Мини атаковал Бегановича в третьем повороте, но манёвр не получился. Этим воспользовался Мэнселл и в четвёртом повороте обогнал Мини. Однако Габриэль контратаковал и в шестом повороте вернул себе третье место.
На следующем круге Мини предпринял ещё одну атаку на Бегановича – на этот раз она получилась успешной, и в шестом повороте Габриэль вышел на второе место.
На последнем круге в третьем повороте Беганович вернулся на второе место, но в следующем повороте Мини контратаковал и вновь вышел вперёд. В последних поворотах Беганович удержал третье место от атак Мэнселла.
Эта борьба сыграла на руку Люку Браунингу, который спокойно довёл гонку до второй победы в сезоне. Результат позволил ему выйти в лидеры личного зачёта, опередив Леонардо Форнароли, который финишировал девятым.
На следующей неделе в Сильверстоуне пройдёт седьмой этап сезона Формулы 3.
|Пилот
|Команда
|Круги
|1. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|26
|2. Г.Мини
|Prema Racing
|26
|3. Д.Беганович
|Prema Racing
|26
|4. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|26
|5. О.Гёте
|Campos Racing
|26
|6. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|26
|7. А.Линдблад
|Prema Racing
|26
|8. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|26
|9. Л.Форнароли
|Trident
|26
|10. А.Дюнн
|MP Motorsport
|26
|11. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|26
|12. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|26
|13. С.Рамос
|Trident
|26
|14. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|26
|15. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|26
|16. К.Штука
|MP Motorsport
|26
|17. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|26
|18. М.Боя
|Campos Racing
|26
|19. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|26
|20. С.Мегетуниф
|Trident
|26
|21. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|26
|22. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|26
|23. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|26
|24. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|26
|25. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|26
|26. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|26
|27. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|26
|-. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|10
|-. С.Монтойя
|Campos Racing
|5
|-. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|5
Личный зачёт
|Пилот
|Команда
|Круги
|1. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|106
|2. Г.Мини
|Prema Racing
|95
|3. Л.Форнароли
|Trident
|86
|4. Д.Беганович
|Prema Racing
|78
|5. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|78
|6. А.Линдблад
|Prema Racing
|77
|7. О.Гёте
|Campos Racing
|77
|8. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|47
|9. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|47
|10. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|44
|11. М.Боя
|Campos Racing
|44
|12. С.Мегетуниф
|Trident
|39
|13. А.Дюнн
|MP Motorsport
|29
|14. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|26
|15. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|23
|16. С.Рамос
|Trident
|17
|17. С.Монтойя
|Campos Racing
|12
|18. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|10
|19. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|8
|20. К.Штука
|MP Motorsport
|6
|21. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|6
|22. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|5
|23. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|0
|24. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|0
|25. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|0
|26. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|0
|27. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|0
|28. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|0
|29. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|0
|30. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|0
|31. Д.Хедли
|Jenzer Motorsport
|0