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Автоспорт

Ф3: Люк Браунинг выиграл воскресную гонку с поула

Ф3: Люк Браунинг выиграл воскресную гонку с поула

Победой Люка Браунинга завершилась воскресная гонка Формулы 3 в Шпильберге. Вместе с ним на подиум поднялись Габриэле Мини и Дино Беганович.

Воскресное утро встретило участников чемпионата солнечной погодой. На старте обладатель поула Люк Браунинг сохранил лидерство. Тим Трамниц плохо тронулся с места и откатился с третьего на седьмое место. Хорошо стартовал Габриэле Мини, поднявшись к четвёртому повороту на второе место. Однако по ходу круга Мини ошибся и пропустил вперёд Арвида Линдблада и Дино Бегановича.

На втором круге из двадцати шести Беганович атаковал Линдблада в третьем повороте и вышел на второе место. В это время Браунинг пытался создать отрыв от пелотона и показал лучшее время. Кругом спустя лучшее время записал на свой счёт Пётр Вишницкий, и до финиша никто не смог его превзойти.

На шестом круге Себастьян Монтойя и Джошуа Дюфек вернулись в боксы и прекратили гонку. Машина Монтойи получила повреждения после контакта с Трамницом, тогда как Дюфек пострадал во время контакта с машиной Каллума Вуазена. Позднее и Трамниц и Вуазен получили 10-секундный штраф.

На восьмом круге Ноэль Леон, стартовавший тринадцатым, поднялся на четвёртую строчку. Арвид Линдблад после борьбы с Алексом Дюнном в третьем повороте откатился на седьмое место.

На одиннадцатом круге Мари Боя атаковал Никиту Бедрина в третьем повороте. Между ними произошёл контакт, и машина Бедрина получила повреждения. На трассе был включён режим виртуального автомобиля безопасности, что позволило маршалам оттолкать машину Никиты за пределы трассы. Мари Боя получил 10-секундный штраф.

На тринадцатом круге Оливер Гёте атаковал Леона. Ноэль получил прокол заднего колеса и отправился в боксы за новыми шинами, лишившись шансов заработать очки.

К шестнадцатому кругу Люк Браунинг собрал за собой большую группу гонщиков, и Дино Беганович начал попытки атаки на лидера гонки, но Люк остался впереди. Позади Сами Мегетуниф и Кин Шилдс получили 5-секундные штраф за нарушение границ трассы. Аналогичный штраф получил и Мартиниус Стенсхорн.

На двадцатом втором круге Кристиан Мэнселл атаковал Оливера Гёте в третьем повороте и поднялся на четвёртое место.

На двадцать четвёртом круге Мини атаковал Бегановича в третьем повороте, но манёвр не получился. Этим воспользовался Мэнселл и в четвёртом повороте обогнал Мини. Однако Габриэль контратаковал и в шестом повороте вернул себе третье место.

На следующем круге Мини предпринял ещё одну атаку на Бегановича – на этот раз она получилась успешной, и в шестом повороте Габриэль вышел на второе место.

На последнем круге в третьем повороте Беганович вернулся на второе место, но в следующем повороте Мини контратаковал и вновь вышел вперёд. В последних поворотах Беганович удержал третье место от атак Мэнселла.

Эта борьба сыграла на руку Люку Браунингу, который спокойно довёл гонку до второй победы в сезоне. Результат позволил ему выйти в лидеры личного зачёта, опередив Леонардо Форнароли, который финишировал девятым.

На следующей неделе в Сильверстоуне пройдёт седьмой этап сезона Формулы 3.

Пилот Команда Круги
1. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 26
2. Г.Мини Prema Racing 26
3. Д.Беганович Prema Racing 26
4. К.Мэнселл ART Grand Prix 26
5. О.Гёте Campos Racing 26
6. Н.Цолов ART Grand Prix 26
7. А.Линдблад Prema Racing 26
8. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 26
9. Л.Форнароли Trident 26
10. А.Дюнн MP Motorsport 26
11. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 26
12. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 26
13. С.Рамос Trident 26
14. М.Загазета Jenzer Motorsport 26
15. Т.Трамниц MP Motorsport 26
16. К.Штука MP Motorsport 26
17. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 26
18. М.Боя Campos Racing 26
19. П.Вишницкий Rodin Motorsport 26
20. С.Мегетуниф Trident 26
21. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 26
22. Т.Смит Van Amersfoort Racing 26
23. Н.Леон Van Amersfoort Racing 26
24. Д.Лоук Rodin Motorsport 26
25. К.Вуазен Rodin Motorsport 26
26. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 26
27. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 26
-. Н.Бедрин PHM AIX Racing 10
-. С.Монтойя Campos Racing 5
-. Д.Дюфек PHM AIX Racing 5

Личный зачёт

Пилот Команда Круги
1. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 106
2. Г.Мини Prema Racing 95
3. Л.Форнароли Trident 86
4. Д.Беганович Prema Racing 78
5. К.Мэнселл ART Grand Prix 78
6. А.Линдблад Prema Racing 77
7. О.Гёте Campos Racing 77
8. Т.Трамниц MP Motorsport 47
9. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 47
10. Н.Цолов ART Grand Prix 44
11. М.Боя Campos Racing 44
12. С.Мегетуниф Trident 39
13. А.Дюнн MP Motorsport 29
14. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 26
15. Н.Леон Van Amersfoort Racing 23
16. С.Рамос Trident 17
17. С.Монтойя Campos Racing 12
18. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 10
19. Д.Лоук Rodin Motorsport 8
20. К.Штука MP Motorsport 6
21. Н.Бедрин PHM AIX Racing 6
22. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 5
23. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 0
24. К.Вуазен Rodin Motorsport 0
25. Т.Смит Van Amersfoort Racing 0
26. М.Загазета Jenzer Motorsport 0
27. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 0
28. Д.Дюфек PHM AIX Racing 0
29. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 0
30. П.Вишницкий Rodin Motorsport 0
31. Д.Хедли Jenzer Motorsport 0

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