Ига Швёнтек: «Пожалуй я могла бы втиснуть еще один турнир перед Уимблдоном, но не знаю, была бы я тогда в хорошей физической форме до конца года»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек пообщалась с журналистами накануне своего старта на Уимблдоне

— Ига, как чувствуете себя после возвращения на Уимблдон?

— Это, безусловно, волнительно. Я чувствую себя прекрасно. Особенно после таких больших турниров как Ролан Гаррос, я рада, что у меня есть немного свободного времени. У меня было время, чтобы хорошо потренироваться и не спешить.

— У вас не было такой подготовки, как в прошлом году, вы не играли в Берлине. Как вы оцениваете свою подготовку к Уимблдону?

— В начале, конечно, было непросто. Я счастлива, что приехала сюда раньше, потому что существует огромная разница между травой, которая есть, например, у нас в стране, и здесь. День за днем я чувствовала, что вхожу в ритм и лучше чувствую мяч. Я чувствую себя хорошо. Безусловно, мы подошли к этому году немного по-другому, в основном из-за количества матчей, которые я сыграла в первой части сезона. Видимо я могла бы втиснуть ещё один турнир перед Уимблдоном, но не знаю, была бы я тогда в хорошей физической форме к концу года. Надо выбирать, что лучше, в том числе и для будущего. Я думаю, что в этом году это было более разумное решение. В следующем году мы также посмотрим, как будут выглядеть мои результаты перед Ролан Гаррос, потому что окончательного решения зависит от всего этого. Сейчас я здесь и чувствую, что мне нужно использовать эти дни тренировок здесь, чтобы чувствовать себя на корте как можно лучше.

— Какие самые большие коррективы в игре вы чувствуете, что должны делать на траве? Очевидно, что в этом году вы немного изменили свою подачу. Вы с нетерпением ждете, чтобы испытать ее на траве, где, возможно, она станет для вас более мощным оружием?

— Я надеюсь на это. Это также было одной из моих целей, иногда выигрывать за счет подачи и через это создавать давление. Мне удавалось это делать на других покрытиях. Надеюсь, на этом покрытии будет так же. Здесь хорошо подавать первую подачу становится еще более важным. На тренировках все выглядело хорошо, поэтому я попробую делать это в матчах. Здесь надо еще учитывать стресс и другие факторы. Надеюсь, этот прогресс, которого я достигла, окупится. Кроме подачи, в основном это движение и остановка перед ударом. Я не могу скользить здесь. Я работала над этим. Нам не нужно было сосредотачиваться на чем-то одном. В общем, это просто ощущение поверхности и внесение небольших коррективов, которых, я думаю, будет достаточно, но мы увидим.

— Относитесь ли вы к тем игрокам, которые смотрят на свою половину сетки после жеребьевки? Там может быть несколько потенциальных победительниц турниров Grand Slam.

— Спасибо, что сказали (улыбается), но я не смотрю на жеребьёвку. Я знаю лишь о своей сопернице в первом круге, Софии Кенин, и всё.

btu.org.ua