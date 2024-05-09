Ferrari неожиданно заменила гоночного инженера Леклера

Команда Ferrari неожиданно объявила о замене гоночного инженера Шарля Леклера. Начиная с Гран При Эмилии-Романьи вместо Хави Маркоса с Леклером будет работать Брайан Боцци.

«Команда Ferrari сообщает, что с понедельника 13 мая Хави Маркос начнёт применять свой ценный опыт, полученный во время работы гоночным инженером в команде Формулы 1, в других программах компании, – говорится в заявлении Скудерии. – Ferrari сообщает, что Брайан Боцци, проработавший в команде десять лет, и в последнее время отвечавший за скорость машины Шарля Леклера, со следующего уик-энда Гран При Эмилии-Романьи будет его гоночным инженером».

Хави Маркос работал гоночным инженером Шарля Леклера с момента прихода монегаска в Ferrari в 2019 году.

Источник