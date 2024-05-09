Рим. Калинина и Ястремская за час обыграли россиянок в матче первого круга

Украинские теннисистки стартовали с победы на турнире WTA 1000 в Италии

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (-, Alt) 6:0, 6:3

Калинина и Ястремская сыграли пятый совместный матч и одержали третью победу, однако первую на грунте. На предыдущем турнире WTA в Мадриде украинки проиграли в первом круге.

Следующие соперницы Калининой и Ястремской определятся в матче Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США) — Слоан Стивенс/Маркета Вондроушова (США/Чехия).

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