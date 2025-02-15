Формула E: Оливер Роулэнд одержал вторую победу в сезоне

Формула E – особый вид автоспорта, который отличается не только тем, что участники этого чемпионата выступают на машинах на электрической тяге. Ещё одна характерная черта этой серии – её непредсказуемость.

Не будет особым преувеличением сказать, что выиграть гонку здесь может практически любой из тех, кто выходит на старт, потому что в Формуле E очень важен такой фактор, как везение. По ходу гонки постоянно происходят смены позиций, и иногда это превращается в настоящую чехарду.

Но, конечно, как и в любом деле, в этом чемпионате необходимо мастерство, и если гонщик демонстрирует высокую стабильность и регулярно поднимается на подиум, то это говорит о многом.

В первой гонке уик-энда в Джидде Тейлор Барнард финишировал третьим, а сегодня 20-летний пилот McLaren стал самым молодым в истории Формулы E победителем квалификации, опередив в финальной сессии опытного Оливера Роулэнда.

Впрочем, перед стартом субботней гонки Тейлор признал, что стартовать с поула – вариант не лучший, и удержаться на этой позиции будет довольно сложно.

«Но я постараюсь избежать неприятностей и ошибок на первых пяти кругах, а там посмотрим, как всё будет складываться», – пообещал он.

Когда Барнард говорил, что остаться лидером будет непросто, он в том числе имел в виду, что у него очень сильные соперники. Рядом с его McLaren на первом ряду стартового поля стоял Nissan Роулэнда, следом гонку начинали Джейк Хьюз и Антонио Феликс да Кошта, из третьего ряда стартовали Эдоардо Мортара и Макс Гюнтер.

Третий результат в квалификации показал Стоффель Вандорн, напарник Хьюза по заводской команде Maserati, однако был дисквалифицирован из-за того, что огнетушитель на его машине не был заправлен. В итоге чемпиона мира 2022 года дисквалифицировали и отодвинули в самый хвост.

Тейлор Барнард отлично стартовал, удержав лидерство, а Джейк Хьюз решительно опередил Роулэнда и вышел на вторую позицию. Позади них в четвёртом повороте первого круга произошёл жёсткий контакт между Гюнтером и да Коштой: победитель вчерашней гонки допустил явную ошибку на торможении и отправил Porsche португальца в разворот.

Обоим пришлось вернуться в боксы, причём электромобиль DS Penske немецкого гонщика там и остался. Да Кошта после короткого ремонта вернулся на трассу, но тоже ненадолго: уже на следующем круге его машина замерла на обочине.

После четырёх кругов Барнард продолжал лидировать, т.е. пока всё шло по его плану. При этом сначала его вплотную преследовал Хьюз, затем вторую позицию у Джейка отобрал Роулэнд.

Но любопытно, что уже к 5-му кругу Лукас ди Грасси, стартовавший с далёкой 17-й позиции, одним из первых задействовав Attack Mode, режим повышенной мощности, быстро пробился на вторую позицию, хотя было понятно, что это временно. На 8-м круге он ехал уже пятым.

Гонщики один за другим активировали Attack Mode, и это приводило к частым сменам позиций. К 10-му кругу в лидеры вышел Роулэнд, за ним ехал Жан-Эрик Вернь, следом Паскаль Верляйн, стартовавший 14-м, а Барнард был только пятым. Но уже через круг он отыграл три позиции поднялся на 2-е место.

При этом отрывы на первой трети дистанции оставались минимальными, а это говорило о том, что пока гонщики стараются беречь энергию батарей, намереваясь атаковать ближе к финишу. Обязательный пит-стоп с экспресс-дозарядкой батарей во время сдвоенного этапа проводится только в первой гонке уик-энда, а сегодня всё происходило по классическому сценарию, т.е. на трассе царила настоящая суета.

Например, на 11-м круге в лидеры вышел Робин Фряйнс, гонщик Envision, но ради того, чтобы ненадолго привлечь к себе внимание, он израсходовал намного больше энергии, чем ближайшие преследователи, что неизбежно ставило его в невыгодное положение на более поздних стадиях гонки.

На 14-м круге Хьюз за счёт режима повышенной мощности опередил нескольких соперников и поднялся на вторую позицию. Но сразу после него Attack Mode активировал Роулэнд и уже через несколько поворотов вернулся в лидеры, после чего сразу оторвался от пелотона на три десятых.

Барнард тоже воспользовался Attack Mode, и вскоре это позволило ему опередить Роулэнда, однако к 20-му кругу Оливер в очередной раз его обогнал, проведя решительный и красивый обгон перед шиканой, которая носит название Bus Stop, как и знаменитая комбинация поворотов в Спа.

До финиша оставалось всё меньше кругов, и многие гонщики в очередной раз задействовали Attack Mode, поэтому обмен позициями продолжался. В лидеры неожиданно вышел Джейк Деннис, чемпион мира 2023 года, по-прежнему выступающий за Andretti. Вторым ехал Роулэнд, за ним держался Вернь, Барнард занимал 4-ю позицию, а его преследовал Хьюз.

Но ещё через пару кругов гонку вновь возглавил Роулэнд, на вторую позицию вернулся Барнард, первую тройку замыкал Вернь, а Деннис вновь откатился за пределы пятёрки. Впрочем, ему вскоре удалось опередить Дэна Тиктума и подняться на пятое место.

На двух последних кругах Джейк Хьюз опередил Верня и попытался атаковать Барнарда, но тот действовал довольно агрессивно и вынудил соперника выехать за пределы трассы, при этом оставшись вторым.

Пока они выясняли отношения друг с другом, Роулэнд оторвался от пелтона на четыре с лишним секунды, и в его победе уже не было сомнений. Барнард всё-таки удержал вторую позицию и пересёк линию финиша через 5,8 секунды после Оливера, который отыгрался после вчерашней относительной неудачи и упрочил своё лидерство в чемпионате.

Но Тэйлор, благодаря 2-му месту в сегодняшней гонке, а это его лучший результат за время недолгой карьеры в Формуле E, поднялся на вторую строчку личного зачёта – напомним, это была всего его шестая гонка в электрической серии. Компанию им на полностью британском подиуме составил Джейк Хьюз, которому ещё повезло, потому что в последних поворотах гонки его активно атаковал Деннис.

Похоже, Хьюз был единственным из гонщиков первой тройки, кто был не вполне доволен результатом, хотя это был только его второй подиум в Формуле E и первый в составе Maserati. Вероятно, ему не понравилось, что Барнард на последнем круге действовал очень агрессивно.

Но Тейлор, комментируя итоги гонки, признал, что поступил так намеренно: «Иногда приходится быть максимально агрессивным, и я сделал то, что должен был сделать».

Следующий, пятый этап сезона, пройдёт 12 апреля во Флориде – городская трасса в Майами после 10-летнего перерыва вновь примет гонку Формулы E.

Источник