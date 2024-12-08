Изола: Мы смогли ответить ожиданиям команд, FIA и Ф1

Гран При Абу-Даби подарил всем яркую концовку сезона, гонка носила захватывающий характер от старта до финиша. Ландо Норрис одержал победу, стартовав с поула, и обеспечил McLaren Кубок конструкторов.

Шинники Pirelli, анализируя итоги гонки со своей точки зрения, отметили, что 19 из 20 гонщиков стартовали на резине Medium, и только Льюис Хэмилтон предпочёл Hard. Хотя подтвердилось, что оптимальной тактикой была схема с единственным пит-стопом, тем не менее Фернандо Алонсо, занявший 9-е место, преодолел дистанцию с двумя остановками в боксах.

Оскар Пиастри тоже побывал на пит-лейн дважды, но это было связано с инцидентом на первом круге, в котором произошло столкновение между его McLaren и Red Bull Макса Ферстаппена.

Самые продолжительные отрезки проехали Алекс Элбон и Нико Хюлкенберг: они продержались на трассе на жёстких шинах по 45 кругов. Мягкую резину по ходу гонки использовал только Кевин Магнуссен, причём во второй половине гонки он сначала проехал на свежем комплекте С5 25 кругов, а за пару кругов до финиша получил прикатанный комплект такой резины, чтобы записать на свой счёт лучший круг.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «Прежде всего надо поздравить McLaren с победой в Кубке конструкторов, но и Ferrari неплохо провела гонку, атаковала до самого финиша, и мы увидели захватывающий финал сезона.

Полагаем, мы, выполняя свою работу, смогли ответить ожиданиям команд, FIA и Формулы 1, ведь они наши самые важные клиенты. Для этого мы разработали надёжный и эффективный продукт, благодаря чему гонки носили непредсказуемый характер.

Если говорить о сегодняшнем Гран При, то интенсивность гранулирования была меньше, чем на пятничных тренировках, и сказывалась на темпе незначительно. Деградация тоже была на очень низком уровне, именно поэтому тактика единственного пит-стопа была однозначно наиболее эффективной, хотя разные гонщики проезжали отрезки разной длины.

Например, Макс Ферстаппен побывал в боксах ровно на половине дистанции, тогда как, например, Пьер Гасли и Нико Хюлкенберг провели пит-стопы очень рано, после чего всё-таки смогли заработать очки.

Но нам предстоит выполнить ещё одну задачу в этом году. В предстоящий вторник мы вернёмся на автодром Яс-Марина, чтобы провести очень важные коллективные тесты. Все команды смогут оценить пять из шести составов, омологированных для 2025 года – за исключением C1, который для этой трассы не подходит. Более того, мы обеспечим шинами образца 2024 года участников традиционных молодёжных тестов, которые проводятся после завершения сезона».

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