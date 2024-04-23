Вести: Проблемы Mercedes отличаются от прошлогодних

В Mercedes рассчитывали сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном, но первые пять Гран При в 2024-м показали, что форма команды далека от ожидаемой. Резервный гонщик Mercedes Фредерик Вести рассказал, что проблемы с машиной, которые мешают демонстрировать более высокую скорость, отличаются от прошлогодних.

Фредерик Вести: «Я бы не сказал, что в этом сезоне у нас точно такие же проблемы, как в прошлом году. Бывают ситуации, когда в попытке решить одну проблему, вы создаёте новую. Такое нельзя исключать, но я не совсем уверен, что именно это и произошло в нашем случае.

Мы не отрицаем, что проблемы с машиной существуют, и их необходимо решить. Вся команда хочет вернуть те славные дни, когда мы доминировали, были первые в квалификации и первые в гонке. Но все прекрасно понимают, сколько ещё для этого предстоит сделать.

Разумеется, нам тяжело из-за того, что у всех были высокие ожидания от машины, а она им не соответствует. Но в то же время команда едина и готова много работать, чтобы подготовить новинки не только на этот сезон, но и с прицелом на более далёкое будущее».

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