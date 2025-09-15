Николас Томбасис: Скоростей под 400 км/ч не будет

Николас Томбасис, директор FIA по гонкам на одноместных машинах, заверил, что машины 2026 года не будут разгоняться до 400 км/ч, прокомментировав предположение, высказанное Тото Вольффом в летнем интервью Auto Motor und Sport.

Разумеется, тогда руководитель команды Mercedes намеренно преувеличил возможности машин нового поколения, хотя, конечно, имел при этом в виду, что подобное может произойти на прямом отрезке трассы при условии, что двигатель работает в режиме максимальной мощности.

«Я могу вас заверить, что скоростей под 400 км/ч не будет, – заявил Томбасис в интервью PlanetF1. – Насколько я слышал, это был скорее легкомысленный комментарий. Он имел в виду мощность этих машин и низкое сопротивление воздуху, и если чисто теоретически объединить все эти факторы, то такой скорости достичь можно.

При действующем регламенте требования к использованию энергии таковы, что подобное невозможно ни физически, ни технически. FIA тщательно контролирует исполнение этого регламента, а самое главное, при необходимости мы всегда можем вмешаться, если это продиктовано соображениями безопасности.

Так что мы сможем вмешаться, хотя совершенно уверены, что регламент не допускает подобных скоростей…»

Первые тесты машин нового поколения с новыми силовыми установками пройдут при закрытых дверях на автодроме в Барселоне в январе, и ни пресса, ни публика туда допущена не будет. В оставшееся до этого время в FIA продолжат аккумулировать информацию, поступающую от команд, и рассчитывают на то, что участники чемпионата будут придерживаться принципа прозрачности.

«На начальной стадии при новом регламенте разброс результатов будет более широким, это тоже часть игры, – продолжил Томбасис. – Сначала разница в скоростных возможностях машин будет более заметной, поскольку по мере того, как люди будут изучать новый регламент, чьи-то дела пойдут успешнее, а кто-то столкнётся с трудностями…

У FIA нет доступа к данным о мощности силовых установок команд или уровнях прижимной силы, с которыми они работают в аэродинамической трубе. Этого мы не знаем, поскольку регламент по понятным причинам не предполагает, что у нас должен быть доступ к таким данным. Поэтому сейчас все разговоры о том, что у кого-то всё получается, а чьи-то дела идут неважно, не более чем спекуляции.

Понятно, что в чемпионате есть новички. Им предстоит очень много работы, хотя, конечно, всем придётся очень многому научиться, поскольку регламент новый для всех. Но у дебютантов задача вдвое сложнее.

При этом мы сейчас уделяем максимум внимания точным характеристикам будущих машин и их поведению на трассах и всё это обсуждаем. Разумеется, приоритет в том, чтобы гонщики в процессе пилотирования испытывали за рулём естественные ощущения, а также в том, чтобы мы смогли преодолеть все сложности, связанные с контролем расхода энергии, с тем, в какой мере мы добились баланса между энергией электрической и энергией, которую выдаёт двигатель внутреннего сгорания.

По мере приближения нового сезона команды всё активнее работают на симуляторах и некоторые из них в достаточной мере делятся с нами информацией. Эти данные становятся всё более и более убедительными, при этом продолжается процесс исправления отдельных недостатков регламента, в том числе связанных с контролем расхода энергии, чтобы машины нормально вели себя на трассе».

