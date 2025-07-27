Как прошел этап Формулы-1 в Спа‑Франкоршам

26 июля на легендарной трассе Спа‑Франкоршам прошли спринт и квалификация Гран‑при Бельгии, где команды Формулы‑1 проверили новые подходы к подготовке под изменяющийся прогноз погоды. Формат спринта дал шанс заработать очки заранее, но также выявил слабые стороны фаворитов. Впрочем, именно такие сессии помогают выявлять, как команды справляются с настройками для влажного трека, который может появиться в гонке. Дождь, ожидающий гонщиков в воскресенье, заставил команды пересмотреть базовые установки болидов. В этом контексте особенно выделяются события внутри «Макларена», «Ред Булл» и проблемы Льюиса Хэмилтона. Анализ показывает, почему Пиастри потерял поул, кто выиграл от настроек, и кто будет фаворитом в гонке. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Макларен: как Норрис и Пиастри изменили позиции

Команда сделала ставку на высокий прижим, выиграв время в поворотах, что позволило Пиастри взять поул в спринте. Однако оптимальные настройки оказались слишком прижимными на длинной прямой, и Ферстаппен смог его обойти. Норрис же постепенно адаптировался, стал уверенно атаковать первый поворот и улучшил скорость в среднем темпе. Перед квалификацией Макларен добавила прижимной силы — благодаря этому Норрис превзошёл напарника. Разница проявилась в 10‑15 поворотах, где Норрис сократил отставание почти на три десятых на участке 1500 м. Работа инженеров и стиль Ландо сделали камбэк возможным.

Ред Булл: ошибка Ферстаппена и стратегические риски

«Ред Булл» выбрал более агрессивную прижимную стратегию, в отличие от предыдущего уик‑энда, и техустановки сделали болид быстрым в квалификации. Однако ошибка на выходе из первого поворота убрала у Макса около 0,2–0,3 секунды и стоила ему более выгодной стартовой позиции. Тем временем Фетеля прошлого сезона Пиастри уже не удаётся обгонять: фаворитами остаются Ферстаппен и Леклер. Макс уверенно держал газ на 10‑м повороте, разгоняясь сильнее других. Он сохранил преимущество в медленных поворотах и конце круга — это укрепляет его шансы на подиум, если старт будет чистым.

Провал Хэмилтона: ошибки как роковой фактор

Льюис наряду с адаптацией к новому болиду выглядел уверенно на прошлых этапах, но в Спа допустил две серьёзные ошибки. Сначала развернулся в финальной попытке спринт‑квалификации, затем превысил границы трассы в основной квалификации — круг аннулирован. Британец, вероятно, проходил бы второй сегмент, но нарушение правил лишило его шансов. На стартовую позицию вокруг трассы всё надеются, что в гонке Льюис будет стремиться к агрессивному восстановлению. Однако его положение может потребовать нестандартных решений, иначе отыграть позиции будет крайне сложно.

Юки Цунода и пересмотр Рейсинг Буллс

После серии неудач японский пилот наконец показал прогресс: 12‑е место в спринт‑квалификации и похожий результат в основной сессии. Команда предоставила ему обновлённый болид в спецификации близкой к Ферстаппену. Цунода отметил:

«Немного больше сцепления — буквально. Предыдущее днище было нервным и нестабильным… С новыми деталями можно быть агрессивнее.»

Такой подход принёс Цуноде наилучший результат в составе команды. Возможно, под руководством Лорана Мекиса стабильность улучшится, и Рейсинг Булл вернётся в борьбу за кубок конструкторов.

Краткие итоги

Подводя итоги, можно выделить ключевые выводы: Макларен — открытие уик‑энда благодаря гибким настройкам и лидерству Норриса; Ред Булл — высокая скорость, но малейшая ошибка дорого стоит; Хэмилтон — результат был близок, но допущенные промахи лишили шансов; Цунода — маленькое обновление, большой прогресс. В предстоящей гонке критически важно стартовать уверенно и адаптироваться к погоде, ведь стратегия зависит от позиции на старте. А дождь, возможно, станет решающим фактором на трассе.

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