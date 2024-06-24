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Автоспорт

Михаэль Блекемолен о проблемах Серхио Переса…

Михаэль Блекемолен о проблемах Серхио Переса…

Серхио Перес переживает не лучшие времена. В последний раз он поднимался на подиум в конце апреля в Китае. Тогда он занимал второе место в личном зачёте, а сейчас опустился на пятое.

Бывший гонщик Формулы 1 Михаэль Блекемолен заявил журналистам RacingNews365, что по текущим гоночным кондициям мексиканец не подходит Red Bull, хотя у него есть другие козыри.

Михаэль Блекемолен: «Ему стоило бы посетить нашу картинговую трассу, чтобы попрактиковаться в идеальных траекториях, вернуться к основам, иначе ему конец. Будет обидно, но так и есть. Интересно, как долго на самом деле продлится его контракт.

Но тогда возникает другой вопрос: какие варианты есть у Red Bull? Кто достаточно быстр и хорош для команды? Я бы пригласил Сайнса. У него пока нет места. Карлос не на уровне Макса, но уступает совсем немного. И это хорошо для команды, потому что они не хотят, чтобы Макса опередил собственный напарник.

Контракты заключаются, чтобы их нарушать, а не для того, чтобы их исполняли. Ясно что за закрытыми дверями в Red Bull говорят о Серхио совсем другие вещи, чем на публике. Они не могут сказать журналистам: «У него опять не получилось».

С другой стороны, Формула 1 – это деньги, а Перес приносит много спонсорских средств. Это тоже имеет значение. 10, 20 или 30 миллионов евро – это много. А если они выберут Сайнса, то ему придётся платить большую зарплату. Это противоположная ситуация, чем с Пересом, который платит сам. И это фактор выбора.

Я не знаю, была ли Red Bull самой быстрой машиной в Барселоне. На данный момент все примерно равны. Разницу в его результатах с Максом вы видели.

Он не умеет правильно управлять машиной, не способен должным образом предвидеть ситуацию. Если у Red Bull есть три разных двигателя, самый быстрый достанется Максу, и так будет всегда. Ему придется время от времени делать пит-стопы первым, когда в Red Bull захотят проверить его шины, чтобы понять, сможет ли Макс продолжить движение. Всё это никогда не работает в его пользу.

Такие люди всегда будут играть вторые роли, всегда будут лучшими из худших. Иногда вы просто не можете выйти из этой фазы, поскольку это часть вашей ДНК».

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