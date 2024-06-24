В реванше Фьюри – Усик могут изменить одно из важных правил

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман хочет, чтобы в матче-реванше между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком использовался мгновенный видеоповтор.

«Видеоповтор – это правило, которое WBC применяет уже несколько лет, но с Британским советом по контролю за боксом у нас сложная ситуация, так как они не признают его использование.

Однако во время заседаний по правилам последнего боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком мы потребовали, чтобы видеоповтор использовался в интересах WBC.

Мы будем настаивать на этом в матче-реванше Усик – Фьюри и в каждом поединке, в котором мы участвуем», – рассказал Сулейман

Отметим, что WBC ввел мгновенный видеоповтор для рассмотрения спорных моментов в боксе с 2008 года. Три другие основные санкционные организации (IBF, WBA и WBO) предпочли не использовать их.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш назначен на декабрь.

sport.ua