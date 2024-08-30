Одиннадцати гонщикам заменили силовую установку

В пятницу в Монце на машинах одиннадцати гонщиков поменяли элементы силовой установки.

Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Оскар Пиастри, Ландо Норрис, Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо, Франко Колапинто, Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу, Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг получили новые двигатель внутреннего сгорания, турбину, мотор-генератор MGU-H и MHU-K.

Новую выхлопную систему получили оба гонщика Sauber и Haas. Кроме того, Макс Ферстаппен, Серхио Перес и Оскар Пиастри получили новые элементы коробки передач.

Все замены в рамках разрешённых, поэтому никто из гонщиков не оштрафован.

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