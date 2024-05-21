Пэт Симондс стал консультантом Andretti Cadillac

Пэт Симондс оставил пост технического директора Формулы 1 и присоединится к Andretti Cadillac, где получил должность, которая именуется «исполнительный консультант по инженерным вопросам», – сообщает пресс-служба американского проекта.

Впрочем, когда именно 70-летний ветеран Формулы 1 приступит к исполнению своих обязанностей на новом месте, пока неизвестно, поскольку сначала он отправится в академический отпуск.

Заявка Andretti на создание 11-й команды чемпионата мира была одобрена FIA, однако отклонена на уровне руководства Формулы 1, что произошло в минувшем январе, но Майкл Андретти и его партнёры из General Motors не сдаются. Недавно мы рассказывали о решительном настрое американской корпорации добиться успеха на новом витке переговоров с Формулой 1, и предварительное выяснение позиций сторон уже началось.

Столь авторитетный специалист наверняка может оказать большую пользу Andretti Cadillac, и если в Liberty Media отказались комментировать переход Пэта Симондса в проект Майкла Андретти, то его глава не скрывает своей радости.

«Мы в восторге от того, что Пэт присоединился к семье Andretti, – заявил исполнительный директор компании Andretti Global. – Его глубокое понимание законов аэродинамики, динамики поведения машины на трассе и знание особенностей силовых установок, которые применяются в Формуле 1, сыграют важную роль в процессе создания конкурентоспособной команды, которым мы продолжаем заниматься.

Тот факт, что он поверил в наш проект и подключился к нему, говорит о многом».

Симондс занимал должность технического директора Формулы 1 с 2017 года и вместе с Россом Брауном, бывшим спортивным директором чемпионата, отвечал за разработку технического регламента, вступившего в силу в 2022-м. В последнее время опытнейший британский инженер сотрудничал с FIA и занимался проектом следующего технического регламента, на который Формула 1 перейдёт в 2026-м. Ожидается, что первая версия этого документа будет обнародована в конце июня.

Карьера Пэта Симондса в Формуле 1 началась в 1981 году в команде Toleman, в дальнейшем превратившейся в Benetton, затем в Renault. Именно при Симондсе свои первые два титула выиграл Михаэль Шумахер, когда ещё выступал за команду из Энстоуна, а в 2005-м и 2006-м чемпионом мира становился Фернандо Алонсо.

Но также именно при Симондсе Renault F1 оказалась в центре скандала из-за подтасовки результатов Гран При Сингапура 2008 года, после чего он и руководитель команды Флавио Бриаторе были на пять лет отлучены от Формулы 1.

Но уже в январе 2010-го эти санкции FIA было отменены после решения парижского городского суда, а Симондс и Бриаторе достигли договорённостей с федерацией, что позволило британскому специалисту вернуться в Формулу 1 сначала в качестве консультанта команды Marussia, а в 2013-м занять должность технического директора Williams.

И вот теперь после семилетнего периода сотрудничества с Формулой 1 Пэта Симондса ждёт новое назначение. Работать ему предстоит на новой базе Andretti Global в Сильверстоуне.

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