Презентация стоила Red Bull Racing 800 тысяч фунтов

Борьба в новом сезоне началась с презентации в Лондоне, где команды старались поразить соперников и зрителей необычным шоу.

Расходы на презентацию относятся к затратам на маркетинг и не попадают под бюджетные ограничения, поэтому одни команды не жалели средств, а другие старались сэкономить.

Одной из самых дорогостоящих была презентация раскраски новой машины Red Bull, для которой команда пригласила большую группу танцоров, по слухам она обошлась отделу маркетинга в 800 тысяч фунтов – более миллиона долларов за семь минут присутствия на сцене.

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