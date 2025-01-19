Максу Ферстаппену не удалось повторить прошлогодний успех, когда он выиграл виртуальную гонку «24 часа Дайтоны» – на этот раз четырёхкратного чемпиона мира преследовали разного рода неприятности.

Он выступал за свою команду Team Redline на BMW M Hybrid V8, гиперкаре класса GTP, показал 3-е время в квалификации, но по ходу гонки дважды попадал в аварии, а кроме того получил два 40-секундных штрафа за опасную езду по пит-лейн.

В итоге его машина №20 отстала от лидеров на 8 кругов и была четвёртой, а победа досталась экипажу Ferrari Esports, который ехал на виртуальной модели спортпрототипа 499P.

Напомним, что в реальной жизни на таких машинах гонщики заводской команды Ferrari два года подряд выигрывали «24 часа Ле-Мана».

В какой-то мере утешением для Ферстаппена может послужить успех Team Redline в категории GTD, где первыми финишировали кибергонщики его команды Джош Томпсон, Флориан Лебигр и Густаво Ариэль, пилотировавшие Audi R8 LMS Evo II GT3.

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