Он побеждал Дюбуа. Британский боксер вернется на ринг в марте

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс

Некогда перспективный британский боксер и бывший временный чемпион Джо Джойс (16–3, 15 КО) проведет следующий поединок третьего марта.

Его соперником станет 40-летний Патрик Корте (22–4–1, 18 КО), который представляет Германию. Шоу бокса состоится в Борнмуте (Англия) на арене «Bournemouth International Centre».

Джойс потерпел три поражения в последних четырех поединках – уступил китайцу Чжану Чжилею (дважды) и соотечественнику Дереку Чисоре. В прошлом году сумел победить британца Кеша Али (нокаутом в десятом раунде).

В активе Джойса есть победа над нынешним чемпионом IBF Даниелем Дюбуа – в 2020 году Джо нокаутировал соперника в десятом раунде и завоевал несколько титулов – EBU European, WBC Silver и WBO International.

sport.ua