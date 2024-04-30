Сафнауэр: В Renault не понимают, как надо работать в Ф1

После первых пяти этапов сезона Alpine F1 остаётся одной из трёх команд чемпионата, на счету которых вообще нет очков – столь неудачного года в истории заводской команды Renault, пожалуй, ещё не было. Можно, конечно, вспомнить, далёкий 1979-й, но это был лишь второй сезон Renault в Формуле 1, и тогда всё было совсем по-другому.

С момента возвращения французского концерна в чемпионат его руководство не раз делало громкие заявления, называя сроки, к которым команда должна стать настолько сильной, что сможет бросить вызов лидерам, однако этого так и не произошло. А плачевные результаты на трассах в 2024 году уже вызывают слухи о возможной продаже команды, хотя они категорически опровергаются.

Отмар Сафнауэр, бывший руководитель Alpine F1, уволенный в середине прошлого сезона, сомневается, что в компании Renault понимают, как нужно строить работу команды Формулы 1, чтобы можно было рассчитывать на успех.

«Насколько я убедился, они этого не понимают, – поделился Сафнауэр в интервью The Race. – Но тут надо говорить не только о Renault, а вообще обо всех крупных автопроизводителях, даже о тех компаниях, которые исторически были связаны с гонками.

Работа в автоспорте очень отличается от того, как функционирует автомобилестроительная компания, поэтому в неё нельзя вмешиваться, и заниматься ею должны эксперты.

Специалисты, работающие в командах чемпионата, отличаются высочайшей квалификацией, уровнем образования и самое главное – они по-настоящему любят спорт, отсюда столь сильное стремление добиваться побед. Ничего подобного в автомобильной индустрии нет».

В Alpine F1 сейчас списывают недостатки машины этого года на недоработки прежнего руководства, но Сафнауэр, разумеется, с этим не согласен. По его словам, единственным принципиально важным решением, повлиявшим на ситуацию в 2024 году, был вполне логичный переход на новое шасси. Когда в Формуле 1 сменился технический регламент, в 2022-м и 2023 гг. команда из Энстоуна применяла во многом одинаковые шасси, тогда как A524 – новая разработка.

Но ею команда занялась уже после того, как он, спортивный директор Алан Пермейн и руководитель технического департамента Пэт Фрай покинули команду, поэтому они не могут нести ответственность за недостатки нынешней машины.

«Мы с Аланом расстались с командой в июле, а проектом машины 2024 года там занялись уже после нашего ухода, – напомнил Сафнауэр. – К тому времени Пэта тоже в команде уже не было. Поэтому тем, кто не в курсе всего этого, конечно, можно говорить, мы – виновники всех проблем, но я так не считаю».

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