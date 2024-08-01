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Автоспорт

Состояние Тото Вольффа превысило $1,5 миллиарда

Состояние Тото Вольффа превысило $1,5 миллиарда

Издание Forbes опубликовал оценку личного состояния руководителей команд Формулы 1. Самым богатым из них назван руководитель Mercedes Тото Вольфф.

По данным Forbes, только за 2024 год состояние Тото выросло на $600 миллионов благодаря росту стоимости его доли в команде. Суммарное личное состояние Вольффа теперь оценивается в $1,6 миллиарда, что делает его самым богатым среди руководителей команд Формулы 1.

На втором месте руководитель чемпионской Red Bull Racing Кристиан Хорнер. Его состояние оценивается в десятки раз меньше состояния Вольффа и составляет «скромные» $50 миллионов.

Третье место в рейтинге руководителей-миллионеров делят глава Williams Джеймс Ваулз и Алессандро Алунни Брави, чья должность в Sauber называется «представитель команды». Состояние обоих оценивается в $5 миллионов.

Состояние руководителя Ferrari Фредерика Вассёра составляет $3 миллиона. В два раза меньше – $1,5 миллиона – состояние руководителя команды McLaren Андреа Стеллы. Руководитель Aston Martin Майк Крак обладает состоянием в $1 миллион.

Состояние главы Haas Айо Комацу, RB Лорана Мекиса и Alpine Оливера Оукса неизвестно.

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