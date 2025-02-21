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Автоспорт

В Барселоне завершились предсезонные тесты Формулы 3

В Барселоне завершились предсезонные тесты Формулы 3

В пятницу в Барселоне завершились тесты перед началом сезона в Формуле 3. В отличие от среды и четверга, сегодня практически весь день шёл дождь, что не могло не сказаться на характере работы на трассе.

Первые красные флаги появились уже спустя пятнадцать минут после начала сессии, когда гонщика Van Amersfoort Racing Ивана Домингеса развернуло в пятом повороте. Машину оперативно убрали, на трассе появились зелёные флаги, но вскоре они вновь сменились красными – в том же пятом повороте вылетел Бруно дель Пино, а Чарли Вурц остановился в девятом повороте.

Утренняя сессия ещё трижды прерывалась из-за вылетов Луиса Шарпа, Матиаса Загазеты и ещё раз Ивана Домингеса. Лучшее время показал Рафаль Камара – 1:42.570 секунды, а наибольшую дистанцию проехал Лоренс ван Хёпен – 52 круга.

Дневная сессия началась с красных флагов из-за остановки Теофиля Наэля на выезде с пит-лейн. Машину быстро откатили в боксы, и сессия продолжилась.

Второй раз сессия прервалась из-за последовательных вылетов в пятом повороте Кристиана Хо и Лиуса Шарпа. Позднее по ходу сессии в том же пятом повороте вылетали Никола Лакорте и Ноэль Леон.

Под конец дня трасса стала подсыхать, и лучшее время на шинах Hard показал Каллум Вуазен, проехав круг за 1:39.031 секунды. Наибольшую дистанцию днём проехал Никола Цолов – 48 кругов.

В следующий раз гонщики вернуться за руль Формулы 3 на первом этапе сезона в Мельбурне 14-16 марта.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Р.Камара TRIDENT 1:42.570 30
2. Н.Стромстед TRIDENT 1:42.708 32
3. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:42.884 28
4. Д.Дюфек Hitech TGR 1:43.280 40
5. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:43.298 26
6. Н.Цолов Campos Racing 1:43.302 36
7. М.Стенсхорн Hitech TGR 1:43.370 42
8. Р.Билински Rodin Motorsport 1:43.443 37
9. Б.Бадоер PREMA Racing 1:43.464 35
10. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:43.621 41
11. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:43.623 52
12. У.Угочукву PREMA Racing 1:43.900 38
13. М.Боя Campos Racing 1:43.923 39
14. А.Джусти MP Motorsport 1:44.020 34
15. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:44.033 31
16. Н.Леон PREMA Racing 1:44.162 38
17. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:44.189 44
18. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:44.191 40
19. Х.Сагрера AIX Racing 1:44.213 22
20. Т.Трамниц MP Motorsport 1:44.262 34
21. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:44.340 11
22. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:44.425 31
23. Д.Уортон ART Grand Prix 1:44.499 33
24. Ж.Си Hitech TGR 1:44.579 44
25. Б.дель Пино MP Motorsport 1:44.765 33
26. Ч.Вурц TRIDENT 1:45.078 25
27. К.Хо DAMS Lucas Oil 1:45.714 29
28. Н.Маринанджели AIX Racing 1:45.759 34
29. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1:46.400 16
30. Й.Рид AIX Racing 1:47.012 25

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:39.031 38
2. Т.Трамниц MP Motorsport 1:40.887 33
3. Р.Камара TRIDENT 1:41.454 40
4. М.Боя Campos Racing 1:41.569 34
5. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:41.741 40
6. Р.Билински Rodin Motorsport 1:41.909 45
7. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:41.927 38
8. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:42.083 32
9. Н.Стромстед TRIDENT 1:42.254 25
10. М.Стенсхорн Hitech TGR 1:42.287 38
11. А.Джусти MP Motorsport 1:42.434 34
12. Д.Уортон ART Grand Prix 1:42.703 40
13. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:42.703 34
14. У.Угочукву PREMA Racing 1:42.746 38
15. Ж.Си Hitech TGR 1:42.981 47
16. Д.Дюфек Hitech TGR 1:43.100 36
17. Б.Бадоер PREMA Racing 1:43.120 35
18. Ч.Вурц TRIDENT 1:43.148 32
19. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:43.403 27
20. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:43.487 37
21. Б.дель Пино MP Motorsport 1:43.598 40
22. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1:43.927 22
23. Н.Цолов Campos Racing 1:43.968 48
24. Н.Маринанджели AIX Racing 1:43.970 34
25. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:44.551 22
26. Х.Сагрера AIX Racing 1:45.059 27
27. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:45.077 40
28. Й.Рид AIX Racing 1:45.664 34
29. Н.Леон PREMA Racing 1:45.877 21
30. К.Хо DAMS Lucas Oil 1:47.202 15

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