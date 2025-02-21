В Барселоне завершились предсезонные тесты Формулы 3

В пятницу в Барселоне завершились тесты перед началом сезона в Формуле 3. В отличие от среды и четверга, сегодня практически весь день шёл дождь, что не могло не сказаться на характере работы на трассе.
Первые красные флаги появились уже спустя пятнадцать минут после начала сессии, когда гонщика Van Amersfoort Racing Ивана Домингеса развернуло в пятом повороте. Машину оперативно убрали, на трассе появились зелёные флаги, но вскоре они вновь сменились красными – в том же пятом повороте вылетел Бруно дель Пино, а Чарли Вурц остановился в девятом повороте.
Утренняя сессия ещё трижды прерывалась из-за вылетов Луиса Шарпа, Матиаса Загазеты и ещё раз Ивана Домингеса. Лучшее время показал Рафаль Камара – 1:42.570 секунды, а наибольшую дистанцию проехал Лоренс ван Хёпен – 52 круга.
Дневная сессия началась с красных флагов из-за остановки Теофиля Наэля на выезде с пит-лейн. Машину быстро откатили в боксы, и сессия продолжилась.
Второй раз сессия прервалась из-за последовательных вылетов в пятом повороте Кристиана Хо и Лиуса Шарпа. Позднее по ходу сессии в том же пятом повороте вылетали Никола Лакорте и Ноэль Леон.
Под конец дня трасса стала подсыхать, и лучшее время на шинах Hard показал Каллум Вуазен, проехав круг за 1:39.031 секунды. Наибольшую дистанцию днём проехал Никола Цолов – 48 кругов.
В следующий раз гонщики вернуться за руль Формулы 3 на первом этапе сезона в Мельбурне 14-16 марта.
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Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Р.Камара
|TRIDENT
|1:42.570
|30
|2. Н.Стромстед
|TRIDENT
|1:42.708
|32
|3. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:42.884
|28
|4. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|1:43.280
|40
|5. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1:43.298
|26
|6. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:43.302
|36
|7. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|1:43.370
|42
|8. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:43.443
|37
|9. Б.Бадоер
|PREMA Racing
|1:43.464
|35
|10. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|1:43.621
|41
|11. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:43.623
|52
|12. У.Угочукву
|PREMA Racing
|1:43.900
|38
|13. М.Боя
|Campos Racing
|1:43.923
|39
|14. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:44.020
|34
|15. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:44.033
|31
|16. Н.Леон
|PREMA Racing
|1:44.162
|38
|17. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:44.189
|44
|18. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1:44.191
|40
|19. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:44.213
|22
|20. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:44.262
|34
|21. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:44.340
|11
|22. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|1:44.425
|31
|23. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:44.499
|33
|24. Ж.Си
|Hitech TGR
|1:44.579
|44
|25. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|1:44.765
|33
|26. Ч.Вурц
|TRIDENT
|1:45.078
|25
|27. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|1:45.714
|29
|28. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|1:45.759
|34
|29. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|1:46.400
|16
|30. Й.Рид
|AIX Racing
|1:47.012
|25
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:39.031
|38
|2. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:40.887
|33
|3. Р.Камара
|TRIDENT
|1:41.454
|40
|4. М.Боя
|Campos Racing
|1:41.569
|34
|5. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1:41.741
|40
|6. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:41.909
|45
|7. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:41.927
|38
|8. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1:42.083
|32
|9. Н.Стромстед
|TRIDENT
|1:42.254
|25
|10. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|1:42.287
|38
|11. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:42.434
|34
|12. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:42.703
|40
|13. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:42.703
|34
|14. У.Угочукву
|PREMA Racing
|1:42.746
|38
|15. Ж.Си
|Hitech TGR
|1:42.981
|47
|16. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|1:43.100
|36
|17. Б.Бадоер
|PREMA Racing
|1:43.120
|35
|18. Ч.Вурц
|TRIDENT
|1:43.148
|32
|19. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|1:43.403
|27
|20. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:43.487
|37
|21. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|1:43.598
|40
|22. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|1:43.927
|22
|23. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:43.968
|48
|24. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|1:43.970
|34
|25. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|1:44.551
|22
|26. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:45.059
|27
|27. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:45.077
|40
|28. Й.Рид
|AIX Racing
|1:45.664
|34
|29. Н.Леон
|PREMA Racing
|1:45.877
|21
|30. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|1:47.202
|15