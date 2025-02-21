В Барселоне завершились предсезонные тесты Формулы 3

В пятницу в Барселоне завершились тесты перед началом сезона в Формуле 3. В отличие от среды и четверга, сегодня практически весь день шёл дождь, что не могло не сказаться на характере работы на трассе.

Первые красные флаги появились уже спустя пятнадцать минут после начала сессии, когда гонщика Van Amersfoort Racing Ивана Домингеса развернуло в пятом повороте. Машину оперативно убрали, на трассе появились зелёные флаги, но вскоре они вновь сменились красными – в том же пятом повороте вылетел Бруно дель Пино, а Чарли Вурц остановился в девятом повороте.

Утренняя сессия ещё трижды прерывалась из-за вылетов Луиса Шарпа, Матиаса Загазеты и ещё раз Ивана Домингеса. Лучшее время показал Рафаль Камара – 1:42.570 секунды, а наибольшую дистанцию проехал Лоренс ван Хёпен – 52 круга.

Дневная сессия началась с красных флагов из-за остановки Теофиля Наэля на выезде с пит-лейн. Машину быстро откатили в боксы, и сессия продолжилась.

Второй раз сессия прервалась из-за последовательных вылетов в пятом повороте Кристиана Хо и Лиуса Шарпа. Позднее по ходу сессии в том же пятом повороте вылетали Никола Лакорте и Ноэль Леон.

Под конец дня трасса стала подсыхать, и лучшее время на шинах Hard показал Каллум Вуазен, проехав круг за 1:39.031 секунды. Наибольшую дистанцию днём проехал Никола Цолов – 48 кругов.

В следующий раз гонщики вернуться за руль Формулы 3 на первом этапе сезона в Мельбурне 14-16 марта.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Р.Камара TRIDENT 1:42.570 30 2. Н.Стромстед TRIDENT 1:42.708 32 3. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:42.884 28 4. Д.Дюфек Hitech TGR 1:43.280 40 5. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:43.298 26 6. Н.Цолов Campos Racing 1:43.302 36 7. М.Стенсхорн Hitech TGR 1:43.370 42 8. Р.Билински Rodin Motorsport 1:43.443 37 9. Б.Бадоер PREMA Racing 1:43.464 35 10. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:43.621 41 11. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:43.623 52 12. У.Угочукву PREMA Racing 1:43.900 38 13. М.Боя Campos Racing 1:43.923 39 14. А.Джусти MP Motorsport 1:44.020 34 15. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:44.033 31 16. Н.Леон PREMA Racing 1:44.162 38 17. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:44.189 44 18. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:44.191 40 19. Х.Сагрера AIX Racing 1:44.213 22 20. Т.Трамниц MP Motorsport 1:44.262 34 21. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:44.340 11 22. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:44.425 31 23. Д.Уортон ART Grand Prix 1:44.499 33 24. Ж.Си Hitech TGR 1:44.579 44 25. Б.дель Пино MP Motorsport 1:44.765 33 26. Ч.Вурц TRIDENT 1:45.078 25 27. К.Хо DAMS Lucas Oil 1:45.714 29 28. Н.Маринанджели AIX Racing 1:45.759 34 29. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1:46.400 16 30. Й.Рид AIX Racing 1:47.012 25

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:39.031 38 2. Т.Трамниц MP Motorsport 1:40.887 33 3. Р.Камара TRIDENT 1:41.454 40 4. М.Боя Campos Racing 1:41.569 34 5. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:41.741 40 6. Р.Билински Rodin Motorsport 1:41.909 45 7. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:41.927 38 8. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:42.083 32 9. Н.Стромстед TRIDENT 1:42.254 25 10. М.Стенсхорн Hitech TGR 1:42.287 38 11. А.Джусти MP Motorsport 1:42.434 34 12. Д.Уортон ART Grand Prix 1:42.703 40 13. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:42.703 34 14. У.Угочукву PREMA Racing 1:42.746 38 15. Ж.Си Hitech TGR 1:42.981 47 16. Д.Дюфек Hitech TGR 1:43.100 36 17. Б.Бадоер PREMA Racing 1:43.120 35 18. Ч.Вурц TRIDENT 1:43.148 32 19. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:43.403 27 20. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:43.487 37 21. Б.дель Пино MP Motorsport 1:43.598 40 22. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1:43.927 22 23. Н.Цолов Campos Racing 1:43.968 48 24. Н.Маринанджели AIX Racing 1:43.970 34 25. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:44.551 22 26. Х.Сагрера AIX Racing 1:45.059 27 27. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:45.077 40 28. Й.Рид AIX Racing 1:45.664 34 29. Н.Леон PREMA Racing 1:45.877 21 30. К.Хо DAMS Lucas Oil 1:47.202 15

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