В команде RB может полностью смениться состав в 2025-м

В следующем сезоне команда RB может полностью сменить состав пилотов. Сейчас за коллектив из Фаэнцы выступают Юки Цунода и Даниэль Риккардо.

Контракт Даниэля Риккардо истекает в конце сезона, а с Юки Цунодой уже было продлено соглашение на 2025 год. Однако немецкий Auto Motor und Sport пишет, что с высокой долей вероятности Цунода не будет выступать за RB в следующем сезоне. Всё идёт к тому, что японского гонщика ждёт повышение и перевод в Red Bull Racing, где он станет напарником Макса Ферстаппена, заменив Серхио Переса.

На место Цуноды в RB будет приглашён новозеландец Лиам Лоусон, который в прошлом году дебютировал в команде, заменив травмированного Риккардо, и заработал очки на этапе в Сингапуре.

Что касается Даниэля, то руководитель Red Bull Racing и хороший друг австралийца Кристиан Хорнер пытается убедить другие команды подписать контракт с Риккардо на 2025 год, однако пока это предложение не слишком заинтересовало соперников. В частности, руководитель Sauber Андреас Зайдль «проявил минимальный интерес» к Риккардо. В 2022-м, будучи руководителем McLaren, именно Зайдль принял решение не продлевать контракт с Даниэлем.

Однако если Риккардо удастся найти место где-то ещё, то вместо него за руль RB в 2025 году сядет Айзек Хаджар. Французский гонщик входит в молодёжную программу Red Bull и в данный момент лидирует в личном зачёте Формулы 2.

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