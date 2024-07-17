Гштаад. Берреттини вышел во второй круг, “квалифаер” Эйде впервые выиграл матч в Туре

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 250 в Швейцарии

Гштаад, Швейцария • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Педро Качин (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Хамад Меджедович (Сербия) – Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, WC) 6:7(3), 7:6(2), 6:3

Хуан Пабло Варильяс (Перу, Q) – Доминик Тим (Австрия) 6:3, 5:7, 7:6(4)

Фабио Фоньини (Италия, 7) – Титуан Дроге (Франция, Q) 6:4, 6:3

Янник Ганфманн (Германия) – Николас Морено де Альборан (США, LL) 7:6(2), 6:7(2), 6:4

Даниэль Элаи Галан (Колумбия) – Вит Копржива (Чехия) 6:3, 6:2

Маттео Берреттини (Италия, 6) – Педро Качин (Аргентина) 6:4, 7:6(2)

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) 7:6(6), 7:6(4)

Леандро Риеди (Швейцария, WC) – Грегуар Баррер (Франция) 7:6(2), 7:5

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Доминик Штрикер (Швейцария) 6:3, 6:3

Лукаш Клейн (Словакия) – Стэн Вавринка (Швейцария, 8) 7:6(4), 2:6, 7:5

Кантен Алис (Франция, Q) – Ришар Гаске (Франция) 7:6(4), 7:6(5)

Густаву Эйде (Бразилия, Q) – Стефано Наполитано (Италия) 7:6(4), 5:7, 7:6(3)

Густаву Эйде третий раз в карьере играет в основной сетке соревнований уровня Тура и одержал дебютную победу. В этом году бразилец получал wild card на домашнем турнире ATP 500 в Рио-де-Жанейро, также прошёл квалификацию на Ролан Гаррос.

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