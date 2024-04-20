Валттери Боттас: У нас реальные шансы заработать очки

Гуаньюй Чжоу рассчитывал выйти в финал квалификации на домашней трассе, но показал только шестнадцатое время. Намного успешнее сложилась сессия для его напарника по команде Sauber – Валттери Боттас квалифицировался десятым и рассчитывает заработать очки.

Валттери Боттас (10-й): «В целом, хороший день. Я с нетерпением жду воскресенье и надеюсь завершить уик-энд успешным результатом.

В спринте я хорошо стартовал, но затем мне не повезло – я оказался зажат между соперниками в шестом повороте на первом круге и повредил торцевую пластину переднего антикрыла. Из-за этого в оставшейся части спринта было непросто пилотировать. Но в остальном у нас был хороший темп – Чжоу финишировал в десятке, что воодушевляет перед главной гонкой.

В квалификации всё было иначе. С моей стороны всё прошло гладко, и я впервые в сезоне вышел в финал. Приятно видеть прогресс команды на трассе в этот уик-энд.

В финале я был достаточно близок к Нико Хюлкенбергу, поэтому завтра должно быть весело. Я считаю, что у нас есть реальные шансы заработать очки, но для этого всё нужно сделать идеально.

Кроме того, у нас огромная поддержка на трибунах, которая придаёт ускорение. Все в команде мотивированы перед стартом».

Гуаньюй Чжоу (16-й): «Я выступаю на новой для себя трассе, уик-энд проходит в новом формате, но меня поддерживают мои болельщики. Я знал, что предстоит непростой этап, но сегодня было много позитивного, хотя квалификация могла сложиться лучше.

Я считаю, что в спринте мы сделали максимум возможного. Девятого места не хватило, чтобы заработать очки, но мы можем быть уверены в темпе, который демонстрировали на протяжении девятнадцати кругов. Команда знала, что для попадания в первую восьмёрку должно произойти что-то экстраординарное.

Я огорчен из-за того, что не смог пройти во вторую часть квалификации, но сессия получилась непростой. В первой попытке я заблокировал колёса в первом повороте, а в финальной попытке – в четырнадцатом повороте. Я потерял две с половиной десятой, а для выхода во вторую часть мне не хватило шести сотых. Машина обладала потенциалом выйти в финал, но когда результаты настолько плотные, нужно идеально проехать круг, а сегодня этого не удалось.

Тем не менее, мы достаточно конкурентоспособны, особенно на шинах Medium, что является хорошим показателем для гонки. Я знаю, что смогу завтра атаковать на пределе, чтобы добиться прогресса. Многое может произойти, поэтому я с нетерпением жду гонку, условия в которой должны быть такими же, как и сегодня с утра.

Болельщики оказывают невероятную поддержку – в жизни я не испытывал ничего подобного. Мы все хотим принять участие в гонке и предоставить болельщикам повод для улыбки».

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