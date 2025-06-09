Ватанабе: Формула 1 остаётся нашим приоритетом

Интерес в гонкам на выносливость в последние годы растёт по обе стороны Атлантики, в «высшей лиге» WEC, т.е. в категории Hypercar, уже восемь заводских команд, а будет ещё больше. В 2026-м в чемпионате мира дебютирует Genesis (проект Hyundai), а через год гиперкары корейско-французского производства появятся и в американской серии IMSA. В том же 2027 году в WEC со своим спортпрототипом планирует прийти и McLaren.

При этом в серии IMSA вполне успешно выступают гиперкары Acura ARX-06 LMDh – достаточно сказать, что в 2023-м именно на такой машине была одержана победа в «24 часах Дайтоны», а в прошлом году – в «12 часах Себринга». Однако у Honda Racing Corporation (HRC) нет планов, связанных с WEC, поскольку приоритетным направлениям для японской компании на ближайшую перспективу остаётся Формула 1.

По словам Койджи Ватанабе, президента HRC, для Honda сейчас важнее всего как можно тщательнее подготовиться к возвращению в Ф1 – теперь в качестве поставщика силовых установок для команды Aston Martin.

В IMSA на гиперкарах Acura выступает Meyer Shank Racing, и в последний день мая её экипаж в составе Ника Йеллоли и Ренгера ван дер Занде выиграл гонку в Детройте, однако расширение этой программы до участия в WEC даже не обсуждается.

«Ситуация не меняется, – заявил Ватанабе в интервью Sportscar365. – Если говорить о глобальных приоритетах Honda, то на первом месте у нас Формула 1, далее MotoGP, и мы решительно настроены победить в обоих этих чемпионатах.

В плане подготовки к Ф1 мы уже вступили в самую напряжённую и сложную фазу этого проекта. В настоящее время мы полностью сосредоточены именно на этом. Только после этого периода мы сможем рассматривать прочие возможности расширения нашей гоночной программы, которые могут появиться.

Но Формула 1 остаётся нашим приоритетом, и никаких планов участвовать в WEC у нас нет вообще. Мы это даже не обсуждаем, хотя лично мне эта категория интересна…»

В 2025 году лишь две марки, представленные в классе IMSA GTP, не участвуют в WEC – это Acura и Lamborghini.

Источник