“Да здравствует теннис!”: реакция соцсетей на эпический финал Алькараса и Синнера в Париже



Мужской финал на Ролан Гаррос вызвал немало эмоций у теннисного сообщества. Бывшие и действующие теннисисты, легендарные игроки и тренеры поделились своими впечатлениями в соцсети “Х”. Вашему вниманию – часть этих публикаций.

Каспер Рууд: “Каким бы ни был результат, я просто хотел поздравить и поблагодарить вас обоих за великолепный финал!”

Хольгер Руне: “Что за битва от обоих. Удивительный уровень в течение 5,5 часов. Это впечатляет”.

Алекс де Минор: “Уровень всего матча был сумасшедшим! Что за день, чтобы быть болельщиком этого прекрасного вида спорта!”

Кэти Бултер: “Дайте титул им обоим! А мы думали, что лучше Федалу уже не будет! [Уровень] тенниса пугает”.

Каролин Гарсия: “Что за матч, спасибо за один из самых прекрасных матчей, который я видела. Браво вам обоим! Не могу дождаться увидеть больше ваших финалов на турнирах Grand Slam. Да здравствует теннис!”

Лора Робсон: “Победитель [сегодня] – это тенни”.

Джейми Дельгадо: “Думаю, что это вообще был лучший финал всех времен… Надаль-Федерер на Уимблдоне – это было довольно необычно, но, думаю, что этот матч превзошел его”.

Джон Миллман: “Как вообще возможно, что мы снова смотрим теннис такого уровня так скоро после битв лучшей тройки всех времен?”

Диего Шварцман: “Пять с половиной часов магии. Спасибо, Карлос и Янник!”



Рафаэль Надаль: “Удивительное завершение Ролан Гаррос! Поздравляю, Карлос! Поздравляю также тебя, Янник, с великолепной битвой!”

Гарбинье Мугуруса: “Какой матч! 5,5 часов захватывающего тенниса. Спасибо, Карлос и Янника, за этот исторический финал! Великий Карлос! И это уже пятый титул!”

Хуан Мартин дель Потро: “Великий Карлитос! Что за радость, насколько это заслуженно за то, что ты не сдался, когда выиграть было почти невозможно. Оба заслуживали победы. Поздравляю, мой друг!”

Род Лейвер: “До сих пор осознаю, каким невероятным был этот финал. Очень счастлив за Карлоса – пять “мэйджоров” всего в 22 года! Мое сердце – с Янником, который показал настоящий класс в поражении. Какой матч, спасибо обоим! Теннис в отличных руках”.

Билли Джин Кинг: “Нереальный камбэк от Карлоса Алькараса. Каким-то образом он нашел способ удержать подачу, сделать брейк и выиграть четвертый сет, а затем и супер-тайбрейк. Невероятные усилия от обоих игроков и один из величайших финалов, который я когда-либо видела”.

Рене Стаббс: “Не позволю никому говорить что-то плохое об этом парне. Янник – это воплощение класса в человеке. Он – хороший человек. Это едва ли не самая тяжелая речь для него, но все равно, он сделал это с достоинством и улыбкой”.

Эмилио Санчес Викарио: “Последний сет финала – это лучший теннис, который я видел за долгое время. Браво обоим! Карлос – великий!”

Дженнифер Каприати: “И в итоге из этого получился невероятный матч. Даже не чувствовалось, что ты смотришь больше 5 часов. Поздравляю обоих!”



Коко Гауфф: “Поздравляю, Карлос! Невероятный камбэк! Мы повторили Пекин! [где оба стали чемпионами]”.

Роджер Федерер: “Сегодня в Париже три победителя: Карлос Алькарас, Янник Синнер и эта прекрасная игра, теннис. Что за матч!”

Лоренцо Музетти: “Чемпионы нашего спорта! Мои поздравления!”

Стефанос Циципас: “Лучший побег со времен Алькатраса в 1962-м году”.

Якуб Меншик: “Это было просто нечто!”

Марта Костюк: “Сегодня победил теннис! Один из самых невероятных матчей, который я когда-либо видела. Что за привилегия играть и жить в одно время!”

Леся Цуренко: “Безумно. Эпично. Невероятно. Вы смотрите это? Это был особенный матч. Лучший матч всех времен или один из лучших?”

Юлия Стародубцева: “Не могли бы они оба победить? Это не Янник плакал, это я. Это бы имело горькое послевкусие [кто бы ни победил/проиграл]”.



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