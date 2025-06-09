Непобежденный проспект Мейсон уничтожил соперника. Дальше титул чемпиона?

Getty Images/Global Images Ukraine. Абдулла Мейсон

В ночь на 8 июня на арене «Scope Arena» в американском городе Норфолк состоялся вечер бокса от известного промоутера Боба Арума.

Главным событием стал бой в легком весе (до 61,2 кг) – на ринге встретились непобежденный американец Абдулла Мейсон (18–0, 16 КО) и претендент Джеремия Накатила (26–4, 21 КО) из Намибии.

Мейсон с первых секунд завладел инициативой, однако не форсировал события. Используя джеб проспект легко разбивал оппонента при сближении, комбинировал удары, после чего молниеносно отходил на удобную дистанцию.

Со временем Накатила пропускал все чаще и уже в четвертом раунде практически перестал отвечать на атаки американца. Намибиец услышал гонг, но на пятый раунд так и не вышел.

Стоит отметить, что Мейсон приблизился к поединку за титул чемпиона мира. В этом же шоу должен был выступить обладатель титула WBO Кейшон Дэвис, но он провалил взвешивание, его бой отменили и забрали пояс.

Абдулла занимает вторую строчку в рейтинге Всемирной боксерской организации и, вероятно, в ближайшее время получит шанс сразиться за вакантный титул.

Абдулла Мейсон (США) – Джеремия Накатила (Намибия) – TKO 5/12

sport.ua