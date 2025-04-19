Вольфф: Я считаю, что Джордж выступает на уровне Макса

После четырёх этапов сезона Джордж Расселл занимает 4-е место в личном зачёте чемпионата мира, он уже трижды поднимался на подиум, и это его лучшее начало сезона за годы карьеры в Формуле 1. Неудивительно, что Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, очень похвально отзывается о своём гонщике.

Тото Вольфф: «Он великолепно справляется с делом. Я бы не сказал, что раньше Джордж был недооценён, но он держался немного в тени, а люди во основном говорили о Льюисе Хэмилтоне или Максе Ферстаппене.

Но у него очень сильный характер, и теперь все видят, что он показывает отличные результаты, выжимает из машины всё, на что она способна, и у него всё получается. Я считаю, что он выступает на уровне Макса.

В Бахрейне на его машине вышла из строя система brake-by-wire, педаль тормоза становилась всё более тугой, поэтому ему приходилось постоянно корректировать тормозной баланс регулятором на рулевом колесе, а это нужно было делать продуманно. Значительная часть его сознания была занята этой проблемой, но Джордж справился.

Он пилотирует всё лучше, и это, конечно, его главное достоинство. А Кими Антонелли продолжает учиться, но просто Джордж выступает на очень высоком уровне. Было бы странно, если бы Антонелли дебютировал в Формуле 1 и сразу поехал в темпе опытного напарника. Иначе бы это говорило о том, что Джордж несколько уступает Максу, но это не так. В общем, Кими нужно дать какое-то время.

Я бы не стал сравнивать Антонелли с Хэмилтоном. Я долго работал с Льюисом, хорошо его знаю, а у Кими другой характер, он сам по себе. Таких успехов в картинге и в молодёжных формулах, как у Антонелли, пожалуй, не было не у кого. Пилотирует он в довольно жёсткой манере, которая отличается от того, как работает за рулём Расселл, Хэмилтон или Ферстаппен. Но Кими, как и они, умеет вести за собой команду».

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