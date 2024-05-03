Индиана и Нью-Йорк вышли в четвертьфинал плей-офф НБА

Пэйсерс и Никс сыграют очное противостояние в 1/4 финала

В ночь на 3 мая состоялись два матча 1/8 финала плей-офф НБА.

Свои четвертые победы добыли Индиана Пэйсерс и Нью-Йорк Никс, одолев соответственно Милуоки Бакс и Филадельфию 76ерс. В четвертьфинале Пэйсерс и Никс проведут очное противостояние.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала

Индиана Пэйсерс — Милуоки Бакс — 120:98 (33:24, 26:23, 34:31, 27:20)

Счет в серии — 4:2

Филадельфия 76ерс — Нью-Йорк Никс — 115:118 (22:36, 32:15, 29:32, 32:35)

Счет в серии — 2:4

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