Нікола Йокич прийшов на гру з «Лейкерс» у образі персонажу мультфільму «Нікчемний Я»

21 квітня «Денвер» та «Лейкерс» відкривали власну серію першого раунду плей-оф НБА на майданчику «Наггетс». Господарі перемогли з рахунком 114:103.

Суперзірка франшизи з Колорадо Нікола Йокич провів гідний поєдинок. 32 очки, 12 підбирань та сім передач за 39 хвилин.

Головною частиною його перформансу став передматчевий лук. Серб вдягнувся точнісінько я головний герой мультфільму «Нікчемний Я»:

Ні, якщо ви подумали, що це випадковий лук похмурого бігмена, то ні. Нікола Йокич взяв участь у рекламному ролику до четвертої частини мультфільму:

Фото: Denver Nuggets | Denver7

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