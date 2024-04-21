Райан удивил. Хейни так и не подстроился под соперника

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В ночь на 21 апреля в Нью-Йорке, США, чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 25-летний американец Девин Хейни (31-1, 15 КО) должен был проводить защиту пояса против 25-летнего американца Райана Гарсии. (25-1, 20 КО). Однако второй перед поединком успел провалить взвешивание и на пояс не претендовал.

Вместе с тем, это действие не только не помешало Райану, но еще и помогло.

Хейни был огромным фаворитом. Но так и не смог понять, что делать против Гарсии.

На деле казалось, что поединок Райана Гарсии и Девина Хейни – это встреча бойцов, не соответствующих друг другу по классу. Это же отмечал и чемпион – говорил, что он является боксером класса А+, а Гарсия – класса С+.

ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC

И вообще, сложно было до боя спорить с этим. Райан проиграл единственный титульный бой – за полноценный чемпионский пояс. В целом уровень его оппозиции был несколько ниже уровня оппозиции Хейни. Девин же с 2019 года боксирует только в титульных поединках, становился абсолютным чемпионом и бил сильно более именитых соперников, чем Гарсия.

Еще перед боем Райана понесло. Он рассказывал, что его похищали для того, чтобы он смотрел на жертвоприношения людей. Говорил о мировом правительстве, о пришельцах. Появлялись видео с вечеринок, в том числе и в то время, когда Гарсия был уже в Нью-Йорке за считанные дни до поединка. Выглядело это очень странно, а за Гарсию переживали даже функционеры, не имевшие отношения к самому бою.

Затем Райан не сделал вес. Вряд ли это можно назвать проваленным взвешиванием, потому что Гарсия, похоже, и не слишком старался. На полтора килограмма больше весил претендент, выбыв из статуса претендента. Гарсия хвастался. Говорил, что теперь у него преимущество и ему плевать на пояс. Учитывая, что они заключили пари с Хейни о том, что Райан заплатит по 500 тысяч долларов за каждый фунт, который будет свыше 63,5 кг, Гарсия должен был потерять много денег в кошельке, но он все равно не расстраивался.

И, как показала практика, не зря. Райан Гарсия – один из первых по-настоящему больших соперников для Хейни. Давненько Девин не выходил в ринг против таких оппонентов. Даже тот же Реджис Прогрейс, у которого американец забрал пояс WBC и всю жизнь боксирует в этой весовой категории, все равно был меньше Девина. А Райан – больше.

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Рост, размах рук, вес явно мешали чемпиону мира. Его джеб не стал ключом к победе так, как в предыдущих поединках. Более того, из-за его джеба ему же и залетали удары. Как в первом раунде, когда в ответ на джеб Райан бросил левый боковой, и у Хейни затряслись колени.

Это придало уверенности Райану и поставило перед чемпионом задачу. Во-первых, не пропустить. Такая задача стоит перед ним регулярно, учитывая очень осторожный стиль боксера. Во-вторых, найти выход на удобную для себя дистанцию.

Не сказать, чтобы Гарсия делал что-нибудь невероятное. Скорее наоборот, все было понятно и даже прогнозировано. Левый боковой – основной удар для Райана. Он свалил им кучу оппонентов. Большинство нокаутов от него или правого прямого. Понятно, что будет контратаковать. Набрасывать, если попадет. Пытаться использовать джеб, если получится, потому что руки длиннее.

Все это и делал Гарсия. Бросал джеб, откуда переводил удар на боковой. Набрасывался и сыпал ударами. Но была и диковинка. Как вот защита. Попытки включить защиту Флойда Мейвезера, которая выглядела, словно Райан узнал о ней прямо перед боем.

Но все это работало. Хейни словно застывал перед Райаном, когда тот становился боком. Бил в район туловища и ждал напротив соперника, пока тот откроется. Гарсия, конечно, странно вел себя перед поединком, но почему ему нужно было открываться – вопрос хороший и важный. Девин вряд ли знает на него ответ, потому что делал так до конца встречи.

Вместе с тем сила удара чемпиона поразила соперника один раз. В начале боя он достал правой через руку, и Гарсию отбросило. Лишь на секунду, потому что тот сразу захотел, чтобы соперник подошел поближе для драки, но эффект все же был. Просто в течение поединка Хейни больше так и не попадал. Он бил джебы, проработал все туловище, много боролся, но тяжелыми ударами голову не доставал.

Что делал Райан? Провоцировал, контратаковал, держал в напряжении соперника и иногда набрасывался на визави. В общем, план удивительно прост и не сработал бы, если бы удары Гарсии не имели такого эффекта на Хейни.

Американца еще несколько раз штормило, а в седьмом, десятом и одиннадцатом раундах он побывал в нокдаунах. Первом, втором и третьем в карьере, соответственно.

Первый смотрелся очень жестко. Девин лежал на полу, стараясь подняться, но не мог подобрать ноги. Это выглядело так, будто первое поражение Хейни в карьере будет чистым нокаутом. Но он как-то поднялся, начал защищаться. Все снова выглядело не очень, пока Райан не ударил после команды, не получил за это минус балл и не подарил сопернику время на восстановление.

Итог – победа Райана Гарсии. В очень странном, непонятном поединке. В бою, где чемпион выглядел хуже, чем всегда, а претендент не удивил ничем, но победил. Победил, используя то, что все и так знали, что он умеет.

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Что теперь?

Оба боксера озвучили вариант реванша. Хейни хочет получить еще один шанс. Гарсия вроде бы не против. Все-таки деньги это точно хорошие.

Но не сказать, чтобы шансов на это было много. Проблема в том, что либо Девину нужно будет набирать вес для такого противостояния, либо его не будет. Гарсия не может сделать 63,5 килограмма. Он никогда и не бился в этом весе, формально. В бою против Оскара Дуарте Гарсия весил почти 67 килограммов, на этот раз — почти 65 килограммов.

Об этом сказал и сам Райан – он собирается в полусредний вес:

«Я не думаю, что Танк победит Фрэнка Мартина, но если бы он это сделал, он бы не стал биться со мной, потому что я поднимаюсь в весе. Я не укладываюсь в первый полусредний вес, я собираюсь в полусредний дивизион.

Я не могу сделать чертовы 63,5 кг. Я даже технически никогда не дрался в этом весе. Мое тело не позволяет опуститься ниже 65 кг, это невозможно. Я испробовал каждую технику», – сказал Гарсия.

А значит, можно ожидать вызов на бой Джарона Энниса, который останется главным боксером дивизиона после того, как оттуда окончательно уйдет Теренс Кроуфорд.

sport.ua