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Хэй: Усик недооценивает Чисору

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Промоутер заверил, что Чисора готовится к бою как никогда раньше

#Хэй #Усик #Чисора

Про сорт здесь.

Источник – talkSPORT.

Украинский боксер Александр Усик недооценивает своего соперника Дерека Чисору, который старательно готовится к поединку.

Об этом заявил промоутер Чисоры Дэвид Хэй.

“Дерек в хорошей форме. Бой перенесли на более позднюю дату. Судя из соцсетей, Усик тренируется. Все эксперты считают его одним из топ-5 боксеров рейтинга P4P, он – олимпийский чемпион, который еще никогда не проигрывал. Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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У Чисоры же девять поражений и много кто думает, что он уже прошел свой пик. Но поверьте мне, я еще не видел, чтобы он так занимался в тренировочном лагере, как сейчас. Его спарринги и физическая подготовка на высшем уровне. Он очень дисциплинированный, правильно питается, соблюдает режим, вовремя ложится спать. Он не делает ничего из того, что мог сделать раньше, что и было причиной его поражений. Он не должен был проиграть те бои, но тогда он не был в оптимальных кондициях. Я думаю, что Усик недооценивает его. Он не понимает, насколько хорош Чисора и как он силен. Он сильный, как бык”, – сказал Хэй.

Ранее, Джошуа отмечал, что хочет драться с Усиком, Уайлдером и Фьюри.

Источник: champion.com.ua

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