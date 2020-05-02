Лопес: Ломаченко хочет провести поединок перед боем со мной

Американец хочет сразу драться с украинцем

#Ломаченко, #Лопес

Источник – Boxing Scene.

Украинец Василий Ломаченко намерен провести бой-разминку перед поединком с американцем Теофімо Лопесом.

Об этом рассказал лопес портала Boxing Scene.

“Ломаченко ведет себя как с*чка. Он хочет провести разминку перед боем со мной.Теперь Top Rank желает, чтобы я тоже устроил такой бой, так к этому стремится Василий. Это же просто а-а-а! Вы знаете, что я имею в виду. Я не собираюсь устраивать бой. Мой разогрев будет с Ломаченко. Других вариантов не существует”, – сказал Лопес.