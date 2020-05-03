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Фьюри назвал условие боя с Джошуа

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Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Энтони Джошуа

#Фьюри, #Иисус, #бокс

Источник – isport.иа.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о готовности провести объединительный бой против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Об этом рассказал сам боксер.

Актуально: Бой Джошуа – Фьюри планируется в декабре в Саудовской Аравии

“Бой с Джошуа? За соответствующие деньги я готов боксировать с ним хоть в Тимбукту. У меня есть чемодан, я могу отправиться куда угодно”, – отметил Фьюри.

Напомним, Фьюри готов боксировать до 40 лет.

Источник: champion.com.ua
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