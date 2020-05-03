Фьюри назвал условие боя с Джошуа

Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Энтони Джошуа
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Источник – isport.иа.
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о готовности провести объединительный бой против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.
Об этом рассказал сам боксер.
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“Бой с Джошуа? За соответствующие деньги я готов боксировать с ним хоть в Тимбукту. У меня есть чемодан, я могу отправиться куда угодно”, – отметил Фьюри.
Напомним, Фьюри готов боксировать до 40 лет.
Источник: champion.com.ua