Арум: У меня не осталось уважения к президенту UFC

Промоутер раскритиковал Уайта
#Вайт, #Арум
Источник – BoxingScene.
Промоутерская компания Top Rank будет организовывать соревнования, только если уверена в безопасности их участников.
Об этом заявил руководитель компании Боб Арум.
“Я желаю им удачи. Надеюсь, они не поставят под угрозу безопасность участников. Однако я считаю, что это безответственно и из этого не выйдет ничего хорошего. Мы же смотрим только в сторону Невады и Калифорнии. Мы ведем разговоры с Техасом. Мы будем организовывать соревнования, только если мы будем уверены в безопасности бойцов и других участников. Кроме того, такого мероприятия требуется одобрение медицинской власти.
Мы не будем вести себя так безответственно, как Уайт. Я не хочу, чтобы в наши дела вмешивалась политика. У меня почти не осталось уважения к Дэне Уайту и его работу”, – сказал Арум.
Ранее Арум заявил о возможной быструю организацию боя Джошуа – Фьюри.