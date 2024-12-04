Боксер года 2024: Фьюри и Джошуа номинированы на престижную премию

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

British Boxing Awards объявила имена номинантов на престижную награду «Боксер года 2024». Организаторы назвали имена британских боксеров, который отметились особыми успехами на профессиональном ринге.

«Это невероятный список. Наша церемония привлечет внимание болельщиков по всему миру к спортсменам, которые сделали вклад в развитие британского спорта. Чемпионы бокса получат признание за работу в ринге и знаковые победы», – заявила бывшая чемпионка WBO и ведущая премии Никола Адамс.

Голосование за победителя в номинации «Боксер года» продлится до 17 февраля 2025 года. Церемония награждения премии состоится 28 марта следующего года в лондонском отеле Langham.

Специалисты считают, что главная борьба развернется между тремя представителями супертяжелого веса – Энтони Джошуа, Даниель Дюбуа и Тайсон Фьюри являются главными кандидатами на победу.

Номинанты на победу в категории «Боксер года 2024»:

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