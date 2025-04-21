Британский супертяж брутально забил соперника до технического нокаута

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрейзер Кларк

В ночь на 20 апреля на арене «Resorts World» в английском Бирмингеме состоялся рейтинговій бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).

На ринге встретились олимпийский призер Фрейзер Кларк (8–1–1, 7 КО, Англия) и представитель Ганы Эбенезер Теттех (23–2, 20 КО). Оба проиграли свои последние поединки и пытались одержать важную победу.

Бой завершился уже в стартовом раунде. Кларк обрушился на соперника серией ударов, выбросил хук, добавил боковой – Тетте рухнул на канвас. Сумел продолжить бой, но ненадолго – рефери быстро остановил брутальное избиение.

Кларк закрыл неудачу, которую потерпел в октябре прошлого года. Тогда он в первом раунде был нокаутирован соотечественником Фабио Уордли.

Теттех потерпел второе поражение подряд, но в поединке с Диллианом Уайтом боксер из Ганы сумел продержаться семь раундов.

sport.ua