Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Известный китайский супертяж Чжан Чжилей поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я ставлю на то, что Усик победит. Они провели великолепный первый бой, но я убежден, что в этой ситуации навыки оплачивают счета. Усик – отличный боксер, классно передвигается на ринге, наносит много ударов и хорошо комбинирует. Тайсон мне нравится как боксер, но я склоняюсь к Усику, потому что он изучил Тайсона», – сказал Чжилей.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua