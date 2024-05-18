Член команды Усика Лапин уничтожил соперника в первом раунде

В рамках андеркарда поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри состоялся бой между Даниэлем Лапиным и португальцем Октавио Пудивитром.
Украинский боксер полутяжелого веса добыл легкую победу в первом раунде. Лапин зажал соперника у канатов и ударами заставил рефери начать отсчет.
Соперник не захотел продолжать бой. Лапин выиграл десятый из десяти поединков в профессиональной карьере и завоевал титул WBA Continental.
Даниэль является одним из постоянных участников тренировочных лагерей Усика.
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Текстовая трансляция боя за абсолют
sport.ua