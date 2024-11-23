Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Джордж Форман

Бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю. Джошуа выделил легендарного супертяжа Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в 45 лет.

– Кто имел самый сильный удар в истории?

– Джордж Форман

Форман потерял титул чемпиона мира в 1974 году, проиграв Али. Однако сумел во второй раз стать чемпионом через 20 лет, нокаутировав в 1994 Майка Мурера.

Ранне легендарный хевивейтер Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху бокса. Джордж отметил Эвандера Холифилда.

sport.ua