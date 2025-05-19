Дюбуа назвал цель на бой с Усиком: «Это будет моя коронация»

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик и Дюбуа

Супертяж Даниэль Дюбуа заявил, что уже не думает о мести Александру Усику за поражение в первом поединке, однако британец нацелен забрать себе все титулы дивизиона.

«Это будет месть за первый бой, однако в плане эмоций я уже оставил все это в прошлом, мысли о мести. Хочу забрать все титулы, вот и все. Оформить свое наследие. Хотелось бы нокаутировать Усика, потому что это станет моей коронацией в супертяжелом дивизионе».

«Пока все идет по плану. План был в том, чтобы завоевать первый титул – я это сделал. А дальше бой за все пояса», – сказал Дюбуа.

Поединок состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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sport.ua