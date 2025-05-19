Леклер по-прежнему считает, что действовал корректно

Шарль Леклер готов согласиться с Максом Ферстаппеном в том, что при нынешних правилах, регламентирующих действия гонщиков на трассе, борьба носит не совсем естественный характер.

Правила, введённые в этом сезоне, в частности, гласят, что при обгоне приоритетное «право на поворот» остаётся за гонщиком, который занимает внутреннюю траекторию. При этом передняя ось машины его соперника, совершающего обгон, перед апексом и в апексе должна быть на уровне зеркала заднего вида обгоняемой машины.

По сути это означает, что тот, кто находится на внутренней траектории, не обязан оставлять сопернику место на трассе на выходе из поворота. Например, вчера в Имоле незадолго до финиша гонки у Леклера была дуэль с Алексом Элбоном, гонщиком Williams, которому пришлось выехать за пределы трассы, поскольку оборонялся Шарль решительно и жёстко.

Макс Ферстаппен в одном из недавних интервью говорил о том, что ему не нравятся нынешние правила, и гонщик Ferrari с ним согласен: «Так и есть. Мы все помним о правилах и всегда стараемся их придерживаться, что я и пытался делать. Но иногда один сантиметр решает, вы следуете правилам или нарушаете их, а оценить ситуацию на скорости в 250 км/ч бывает непросто.

Я думал, что всё в пределах правил, но со стороны тот эпизод выглядел не очень хорошо, потому что одной из машин пришлось выехать на гравийную обочину. Я потом ещё раз проанализирую свои действия – я всегда стараюсь быть максимально честным. Если я сочту, что совершил ошибку, я об этом скажу Алексу, но пока остаюсь при своём мнение, что действовал корректно».

Тот эпизод с участием Леклера и Элбона привлёк внимание стюардов, но ещё до того, как они вынесли своё решение и оставили инцидент без последствий, команда Ferrari попросила своего гонщика вернуть позицию сопернику.

В итоге Шарль финишировал шестым, чем был весьма недоволен, но признал: «Не думаю, что мы когда-нибудь увидим ситуацию, когда все будут довольны. Сделать так, что всех всё устроит, очень трудно, и мне представляется, что золотую середину мы так никогда и не найдём. Когда вас за что-то штрафуют, приходится это признавать.

А правил, которые предусматривают абсолютно любую ситуацию, не будет никогда. Но даже если такой свод правил и появится, мы всё равно не сможем запомнить все положения правил, которые будут относиться ко всевозможным ситуациям».

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