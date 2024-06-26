«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Сегодня, 26 июня, было официально объявлено об организации боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. Бой пройдет 21 сентября, а на кону будет стоять титул IBF, который недавно освободил Александр Усик.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн поделился планами Джошуа после этого боя.

«У нас есть план – Джошуа должен стать абсолютным чемпионом. Сейчас произошел повторный взлет Энтони, мы сейчас не видим никого, кто смог бы его победить. Джошуа станет абсолютным чемпионом, пока нет контракта на бой с победителем мегафайта Фьюри – Усик. Но это произойдет. Энтони победит Дюбуа, а затем побьет Усика или Фьюри. Я не могу этого дождаться», – сказал Хирн.

Ранее Джошуа высказался об Усике, после того, как он отказался от титула IBF.

sport.ua