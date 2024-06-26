Бад-Гомбург. Синякова обыграла вторую сеяную, Наварро и Возняцки встретятся в 1/4 финала

Результаты матчей среды на турнире WTA 500 в Германии

Бад-Гомбург, Германия • 23-29 июня • трава • $922,573

Действующая чемпионка: Катержина Синякова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Диана Шнайдер (-) — Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 6:2

Эмма Наварро (США, 3) — Пэйтон Стёрнс (США) 6:4, 6:1

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Вероника Кудерметова (-) 6:2, 6:4

Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Самсонова (-, 2) 6:3, 6:7(3), 6:3

Каролин Возняцки вышла вперёд в счёте личных противостояний с Кудерметовой (2-1). Их предыдущий матч состоялся пять лет назад во втором круге Уимблдона, где сильнее была датчанка. За выход в полуфинал Возняцки поспорит с Эммой Наварро.

Катержина Синякова одержала вторую победу на траве в матчах против Самсоновой. Год назад теннисистки встречались в четвертьфинале турнира в Бад-Гомбурге, и тогда чешке также понадобилось три сета для победы.

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