Экс-чемпион UFC оценил перспективы боя Усик – Перейра

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Алекс Перейра

Звездный боец UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра хотел бы провести бой против украинского боксера Александра Усика – чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO.

На этот бой отреагировал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра.

«Они должны назначить бой Усика и Алекса в супертяжелом весе. Однако я думаю, что Усик может драться в полутяжелом весе, почему нет? Посмотрите на его вес», – сказал Гловер Тейшейра.

Ранее чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик рассказал о желании провести бой с эксчемпионом UFC в полутяжелом дивизионе Алексом Перейрой. Усик хочет подраться с Перейрой после поединка с Дюбуа.

sport.ua