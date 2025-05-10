«Это очень мало». Украинский боксер назвал свой рекордный гонорар

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Продан

Украинский боксер полусреднего веса Максим Продан в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о самом большом гонораре за бой в своей карьере.

– Если не секрет, какой твой рекордный гонорар в карьере боксера?

– Мой самый большой гонорар в карьере – это 19 200 евро за поединок против Флориана Марку в Лондоне, в андеркарде поединка Усик – Джошуа. Но, на самом деле, это очень мало, ведь нужно отдать несколько процентов одному тренеру, другому тренеру и менеджеру.

Напомним, поединок против Флориана Марку в 2021 году Максим Продан проиграл раздельным решением судей и не сумел защитить титул IBF International.

sport.ua