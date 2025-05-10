Элбон: Я всегда был уверен, что мы будем прогрессировать

Алекс Элбон рассказал о том, как в Williams смогли добиться более значительного повышения скорости машины, чем прогнозировалось на основе расчётов, сделанных на симуляторе.

После шести этапов сезона у команды 37 очков, и она занимает 5-е место в Кубке конструкторов – больше 80% этих очков заработал Элбон, финишировавший в призовой десятке в пяти из уже состоявшихся Гран При, за исключением гонки в Бахрейне.

По словам Алекса, такой прогресс, особенно заметный по сравнению с прошлым сезоном, когда за весь год Williams заработала только 17 очков, его не удивляет.

«Я всегда был вполне уверен, что команда будет прогрессировать, поскольку знал, какое направление развития выбрано, – приводит слова Элбона RacingNews365. – Я видел области, в которых произойдут изменения, и знал, какие идеи заложены в основу этих изменений, поскольку понимал, какие недостатки были характерны для прошлогодней машины.

Когда мы опробовали FW47 на симуляторе, определённо чувствовалось, что машина стала лучше. А на трассе мы смогли добиться от неё даже более высокого темпа, чем прогнозировал симулятор. Это довольно редкое и очень позитивное явление – оно просто свидетельствует о том, что мы правильно выявили причины недостатков шасси, применяя принцип “обратного инжиниринга”.

Мы понимаем, в чем достоинства нашей машины, а это поможет нам добиться дальнейшего прогресса в следующем году. Но когда я анализирую разницу в результатах прохождения кругов в прошлом году и в этом сезоне, то вижу, что она очень значительная».

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