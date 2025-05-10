Рим. Коллинс победила вторую ракетку мира Швёнтек и вышла в 1/8 финала

Даниэль Коллинс продолжает выступление на турнире WTA 1000 в Италии



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Даниэль Коллинс (США, 29) – Ига Швёнтек (Польша, 2) 6:1, 7:5

Американская теннисистка записала в свой актив вторую победу в девяти матчах против Швёнтек. Впервые Коллинс удалось обыграть польку в полуфинале Australian Open-2022.

Даниэль Коллинс также одержала шестую победу над представительницей топ-5, в том числе вторую над действующим лидером рейтинга. Первая была в феврале 2021 года, когда она была сильнее Эшли Барти в Аделаиде.

Отметим, что для Иги Швёнтек это было первое поражение от соперницы, не входящей в топ-30, с июля 2022 года. Также по итогам турнира трехкратная чемпионка Рима впервые с марта 2022 года будет находиться вне топ-3 рейтинга.

Даниэль Коллинс в следующем круге сыграет против украинки Элины Свитолиной или Хейли Баптист из США.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua